«Люди в 4:30 утра приходят»: в МФЦ каждое утро собирается огромная очередь

Офис МФЦ на площади Труда сегодня в 9:00
Офис МФЦ на площади Труда сегодня в 9:00

Житель Новосибирска Илья застал огромную очередь утром 17 августа в офисе МФЦ на площади Труда.


«Создаётся такая ситуация, что люди в 4:30 утра приходят, чтобы занять очередь, а они там не первые, а уже пятые. 


В 8:00 открывается МФЦ, а в 8:20 все талоны уже заканчиваются. 


Понятно, что основную массу талонов забирают агентства недвижимости. А для обычного человека, который хочет элементарно оформить там договор дарения или наследство, вариантов нет», — рассказал Илья НГС.НОВОСТИ.


На фото, которое он прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ, видно, что весь офис забит людьми. По словам Ильи, снимок он сделал около 9:00.


В ГАУ НСО «МФЦ» объяснили, что в курсе проблемы и ищут её решение. Директор центра Игорь Фёдоров пояснил НГС.НОВОСТИ, что очереди возникли из-за того, что с 1 августа Кадастровая палата прекратила принимать у людей документы. 


Теперь документы по сделкам с недвижимостью принимают только многофункциональные центры, которые оказались не готовы к такому наплыву людей. Кроме того, по словам директора, большие очереди создают многочисленные заявители на перерасчёт пенсий.


«Возросший поток обращений, а также сезон отпусков приводят к очередям за востребованными услугами. Сейчас мы рассматриваем возможные варианты решения проблемы. Планируется увеличение штата наших специалистов, а также открытие дополнительных центров и офисов приёма», — заявил Фёдоров.

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Кирилл Шматков
Фото предоставлено читателем НГС Ильёй

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