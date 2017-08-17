Не отдал микрокредит: хозяин расписанной «Лады» рассказал об угрозах коллекторов

Виталий боится, что коллекторы сожгут автомобиль
Виталий боится, что коллекторы сожгут автомобиль

Новосибирец, чью «Ладу» расписали надписями «верни деньги» и «мошенник», утверждает, что к вандализму причастны коллекторы — он оформил микрокредит в размере 2700 рублей и не вернул деньги в срок.


Вечером 16 августа новосибирцы заметили в Калининском и Заельцовском районах города «Ладу», исписанную белой краской. НГС.НОВОСТИ разыскали хозяина автомобиля — мужчина срочно ищет деньги, чтобы вернуть долг. 


«Брал микрозайм 2700 рублей в одной из контор, где дают деньги за час, и не отдал, — рассказал НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте» хозяин машины Виталий. — Так, на свои нужды. Сейчас должен им 56 тысяч рублей». 


По словам новосибирца, надпись на машине появилась вчера вечером. «Я просто улыбнулся, — вспоминает парень. — Не расстраиваться же. А детей у меня нет (на машине коллекторы написали «алиментщик». — А.И.)». 


Мужчина сразу купил по купонам баллоны с краской и попросил знакомых маляров перекрасить автомобиль. «Две двести за всю машину — и как новенькая», — пишет Виталий. 


Сибиряк сразу же перекрасил автомобиль
Сибиряк сразу же перекрасил автомобиль


В полицию Виталий не обращался, потому что не видит в этом смысла. Сейчас мужчина ищет деньги, чтобы погасить задолженность перед микрокредитной организацией. «Ну а что ещё делать? — недоумевает сибиряк. — А то машину сожгут, гады».

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Алёна Истомина
Фото предоставлены Константином Белых (1), Виталием (2)

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