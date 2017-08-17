Заслужили: сибирячка напекла пирогов с капустой рабочим, которые отремонтировали её двор

Пирожки из слоёного теста с начинкой из капусты
Пирожки из слоёного теста с начинкой из капусты

Жительница Новосибирска испекла пирожки рабочим в знак благодарности — они ремонтировали её двор до позднего вечера.


Накануне Анна, живущая в доме по адресу Горский микрорайон, 50, написала в социальной сети «ВКонтакте», что рабочие добросовестно выполняли свою работу с раннего утра до позднего вечера. Тогда же сибирячка пообещала, что если они продолжат трудиться так же, то она обязательно угостит их пирожками.


«Сказала — сделала! Ведь я своим примером учу дочь. Для меня это очень важно, если бы не сделала, получается так, потрепалась — и всё», — сказала НГС.НОВОСТИ Анна. 


Она добавила, что испекла пирожки из слоёного теста с начинкой из капусты, несмотря на сборы в отпуск — «пироги не вписывались в график».


Рабочие удивились подарку от жительницы Горского
Рабочие удивились подарку от жительницы Горского


По её словам, рабочие были очень удивлены выпечке. «И я, и они чувствовали неловкость — они настолько привыкли к скотскому отношению к себе, что моя выходка для них просто из области фантастики. Я просто поблагодарила их за работу и бегом домой, у дочери друзья были, и ребятишки остались одни», — добавила Анна.

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Лида Лобынцева
Фото предоставлены читательницей НГС

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