Новосибирцы устроили гигантские очереди на почте

Некоторые отделения до конца сентября работают с 11:00 до 19:00
Некоторые отделения до конца сентября работают с 11:00 до 19:00

Новосибирцы пожаловались на гигантские очереди в отделениях Почты России: в ведомстве объяснили наплыв посетителей их желанием заплатить за воду и электричество.


«Три раза за последнюю неделю я хожу в своё почтовое отделение № 49 на Красном проспекте, 159 и не могу получить посылку. Причина проста — очередь всегда более 50 человек! Когда я пришёл 11 августа, очередь была 73 человека. В отделении около трёх месяцев назад поставили электронную очередь с талонами, поэтому легко отследить, сколько перед тобой человек», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель Андрей.


Новосибирец рассказал, что в первый раз прождал в отделении 1 час 10 минут, за это время посылки и письма получили 32 человека. Новосибирец решил не ждать своей очереди ещё полтора часа и ушёл.


«У меня даже возникла бизнес-идея — брать талоны утром и продавать их за 50 рублей ближе к обеду, когда подойдёт очередь. Думаю, многие бы купили», — шутит мужчина.


Днём 17 августа корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в отделении на Красном проспекте, 159, но застал там не более 15 человек.


Филиал Почты России на Красном проспекте, 159 днём 17 августа
Филиал Почты России на Красном проспекте, 159 днём 17 августа


Ещё один новосибирец пожаловался на «сумасшедшие» очереди в трёх почтовых отделениях: на улице Владимировской, 5, Ольги Жилиной, 73 и Дачной, 82. Сегодня утром мужчина был в отделении на улице Ольги Жилиной и рассказал, что очередь там была около 30 человек.


«Почта России переводит отделения на график работы с 11 до 19 часов. Персонала в отделениях катастрофически не хватает. В отделении на Дачной, 82 работает один оператор», — возмущен новосибирец Александр Шевченко.


В пресс-службе Почты России по Новосибирской области объяснили, что в отделении на Красном проспекте работает три операционных окна. В частности, 11 августа через систему «электронная очередь» посетителям выдали больше 400 талонов, и клиент ждал своей очереди в среднем около 20 минут.


«Отметим, что с 10-го по 16-е число каждого месяца в отделениях связи осуществляется приём коммунальных платежей, поэтому поток посетителей в это время увеличивается», — добавили в пресс-службе.


Также в ведомстве пояснили, что отделения на улицах Владимировской и Ольги Жилиной в период отпусков сотрудников работают в сокращённом режиме, по 40 часов в неделю. «К штатному режиму работы — с 08:00 до 20:00 — эти отделения вернутся до конца сентября», — заверили в пресс-службе Почты России.


Напомним, что в июне отчаявшиеся новосибирцы, которые не могли получить свои посылки, оккупировали отделение Почты России на Лазурной, 6. Тогда сотрудникам почты пришлось вызвать Росгвардию, чтобы разогнать толпу.

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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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