Новосибирцы устроили гигантские очереди на почте

Некоторые отделения до конца сентября работают с 11:00 до 19:00

Новосибирцы пожаловались на гигантские очереди в отделениях Почты России: в ведомстве объяснили наплыв посетителей их желанием заплатить за воду и электричество.





«Три раза за последнюю неделю я хожу в своё почтовое отделение № 49 на Красном проспекте, 159 и не могу получить посылку. Причина проста — очередь всегда более 50 человек! Когда я пришёл 11 августа, очередь была 73 человека. В отделении около трёх месяцев назад поставили электронную очередь с талонами, поэтому легко отследить, сколько перед тобой человек», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель Андрей.





Новосибирец рассказал, что в первый раз прождал в отделении 1 час 10 минут, за это время посылки и письма получили 32 человека. Новосибирец решил не ждать своей очереди ещё полтора часа и ушёл.







«У меня даже возникла бизнес-идея — брать талоны утром и продавать их за 50 рублей ближе к обеду, когда подойдёт очередь. Думаю, многие бы купили», — шутит мужчина.







Днём 17 августа корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в отделении на Красном проспекте, 159, но застал там не более 15 человек.







Филиал Почты России на Красном проспекте, 159 днём 17 августа





Ещё один новосибирец пожаловался на «сумасшедшие» очереди в трёх почтовых отделениях: на улице Владимировской, 5, Ольги Жилиной, 73 и Дачной, 82. Сегодня утром мужчина был в отделении на улице Ольги Жилиной и рассказал, что очередь там была около 30 человек.







«Почта России переводит отделения на график работы с 11 до 19 часов. Персонала в отделениях катастрофически не хватает. В отделении на Дачной, 82 работает один оператор», — возмущен новосибирец Александр Шевченко.







В пресс-службе Почты России по Новосибирской области объяснили, что в отделении на Красном проспекте работает три операционных окна. В частности, 11 августа через систему «электронная очередь» посетителям выдали больше 400 талонов, и клиент ждал своей очереди в среднем около 20 минут.







«Отметим, что с 10-го по 16-е число каждого месяца в отделениях связи осуществляется приём коммунальных платежей, поэтому поток посетителей в это время увеличивается», — добавили в пресс-службе.







Также в ведомстве пояснили, что отделения на улицах Владимировской и Ольги Жилиной в период отпусков сотрудников работают в сокращённом режиме, по 40 часов в неделю. «К штатному режиму работы — с 08:00 до 20:00 — эти отделения вернутся до конца сентября», — заверили в пресс-службе Почты России.







Напомним, что в июне отчаявшиеся новосибирцы, которые не могли получить свои посылки, оккупировали отделение Почты России на Лазурной, 6. Тогда сотрудникам почты пришлось вызвать Росгвардию, чтобы разогнать толпу.

