Толпа устроила 6-километровую погоню за гидом по центру Новосибирска

Вечером 17 августа по центру Новосибирска пробежала колонна из 60 горожан во главе с гидом — в городе впервые состоялась беговая экскурсия. Бесплатное культурно-спортивное событие организовали Музей Новосибирска и школа бега I Love Running.





До каждой достопримечательности ещё надо было добежать





«Мы работаем над тем, чтобы как можно большее число новосибирцев бегали, причём получали от этого удовольствие и занимались этим с определёнными целями, например готовились к старту на длинную дистанцию, а не просто иногда бегали вокруг дома. Именно для этого мы проводим разные бесплатные мероприятия. Беговая экскурсия — одно из них», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из основателей школы I Love Running, Егор Егошин.







Егор Егошин помогал Марии Тонких вести экскурсию





В Музее Новосибирска идею сразу поддержали, отметил инициатор события. Гидом выбрали Марию Тонких, которая практикует утренние пробежки для поддержания формы. «Я согласилась, ведь это своеобразный вызов себе, — призналась девушка. — Дистанция около 6 км, я примерно столько обычно и бегаю. Экскурсия длится 1,5–2 часа и предполагает около 10 остановок у знаковых мест». По словам гида, специальной подготовки для участия в мероприятии не требуется.







Если интерес новосибирцев к новому формату сохранится, экскурсия станет постоянной





Около 19:30 группа из шестидесяти с лишним человек стартовала от памятника Ленину, расположенного напротив Сибирского государственного университета водного транспорта на улице Щетинкина, 33. Участники необычной экскурсии бежали по улицам Советской, Революции, проспекту Димитрова, Красному проспекту, Вокзальной магистрали. «В основном маршрут проходит через тихий центр», — пояснила Мария Тонких.







По словам сотрудницы музея, её рассказ не дублировал ни одну из существующих экскурсий. «Мы сделали маршрут больше, чем обычно, но при этом немножко урезали информативность», — пояснила она. В перерывах между пробежками участники узнали об интересных зданиях Новосибирска — в том числе тех, которых больше нет.





Специальной подготовки для участия в мероприятии не требовалось, но спортивная одежда была необходима





«Мы побывали у старейшей мечети Новосибирска, увидели дом в стиле рационалистический модерн (на улице Орджоникидзе, 5. — А.З.)», — перечисляет Мария Тонких. О деревянном двухэтажном здании в центре города мало кто знает — оно прячется во дворах. Дом построен в 1925 году и признан памятником архитектуры регионального значения.







Ещё одна точка остановки бегунов — ЦУМ на Вокзальной магистрали: на его месте в советские годы были костёл и кладбище. «Там католики поставили камень-памятник как напоминание — его тоже мало кто видел, — рассказала экскурсовод. — Кроме церкви на этом месте были конюшни, школа… Всё это находилось на улице Иркутской, от которой сейчас осталось только название, — там нет ни одного дома».







Если у людей будет интерес к такому формату, мероприятие станет регулярным, обещают организаторы. «Платными беговые экскурсии мы делать не собираемся: как я говорил, наша задача — вовлекать горожан в бег», — подчеркнул Егор Егошин.







Экскурсии по историческим местам в Новосибирске становятся всё популярнее и интереснее: к примеру, в этом году запустили сразу несколько новых речных прогулок с культурной программой. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на одной из экскурсий и сняли видео о том, как теплоход проходит шлюзы ГЭС.