Hyundai показала новый кроссовер на водороде (фото)

Hyundai в Корее представила первый водородный автомобиль. Компания планирует внедрить ряд гибридных и электрических автомобилей в ближайшие годы.







По словам разработчиков, кроссовер занимает нишу между внедорожниками Tucson и Santa Fe и следует за компактным Kona. Он оснащен двухцилиндровыми цифровыми панелями Mercedes-Benz, двигателем мощностью в 163 «лошадей», а также системой топливных элементов, которая превращает водородный газ в электричество, выделяя воду и тепло в качестве единственных отходов.





«Новинка должна стать на 20% легче и на 10% более эффективной. Три водородных резервуара в задней части автомобиля позволят проехать не менее 580 километров, что, примерно на 150 км больше, чем в предшественнике — водородном кроссовере ix35 Fuel Cell, который уже присутствует в линейке автомобилей Hyundai на топливных элементах с 2013 года», — отметил руководитель отдела исследований топливных элементов Hyundai Sae Hoon Kim изданию Drive.





Мировой дебют нового кроссовера, название которого пока не раскрывается, запланирован на будущий год на выставке электроники CES в Лас-Вегасе. О возможности продаж новинки в России пока ничего не известно.