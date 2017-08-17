Hyundai показала новый кроссовер на водороде (фото)

Hyundai показала новый кроссовер на водороде (фото)

Hyundai в Корее представила первый водородный автомобиль. Компания планирует внедрить ряд гибридных и электрических автомобилей в ближайшие годы.


По словам разработчиков, кроссовер занимает нишу между внедорожниками Tucson и Santa Fe и следует за компактным Kona. Он оснащен двухцилиндровыми цифровыми панелями Mercedes-Benz, двигателем мощностью в 163 «лошадей», а также системой топливных элементов, которая превращает водородный газ в электричество, выделяя воду и тепло в качестве единственных отходов.


«Новинка должна стать на 20% легче и на 10% более эффективной. Три водородных резервуара в задней части автомобиля позволят проехать не менее 580 километров, что, примерно на 150 км больше, чем в предшественнике — водородном кроссовере ix35 Fuel Cell, который уже присутствует в линейке автомобилей Hyundai на топливных элементах с 2013 года», — отметил руководитель отдела исследований топливных элементов Hyundai Sae Hoon Kim изданию Drive. 


Hyundai показала новый кроссовер на водороде (фото)

Мировой дебют нового кроссовера, название которого пока не раскрывается, запланирован на будущий год на выставке электроники CES в Лас-Вегасе. О возможности продаж новинки в России пока ничего не известно.

НГС.НОВОСТИ 
Фото drive.com

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