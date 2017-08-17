«Не надо раскачивать лодку»: мэр Локоть ответил на критику РПЦ

Разбитый памятник Николаю II и царевичу Алексею накрыт простынёй
Разбитый памятник Николаю II и царевичу Алексею накрыт простынёй

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на критику настоятеля собора во имя Александра Невского Александра Новопашина.


«Я не участвую в перепалках ни в каких, публичных особенно. Потому что свою задачу как мэра вижу в том, чтобы способствовать созданию стабильности в Новосибирске. И ни в коем случае не доводить до того, когда сталкиваются группы с разными политическими взглядами, вероисповеданием. Основания для дискуссии публичной в этом случае я не вижу», — сказал 17 августа Локоть.


Напомним, несколько дней назад протоиерей раскритиковал Анатолия Локтя, заявив, что его слова спровоцировали осквернение памятника Николаю II и цесаревичу Алексею.


«Словом, по мнению мэра, "Николай II — не та личность, которая заслуживает памятника" — таков заголовок статьи, выложенной на новосибирском сайте коммунистов. А вот эти слова можно воспринять как оскорбление религиозных чувств верующих», — высказался Новопашин на сайте собора и потребовал от мэра извинений.


Анатолий Локоть добавил, что мэрия давно работает с Русской православной церковью: они вместе проводят проекты в социальной сфере и спортивные мероприятия. «Я не думаю, что это официальная позиция епархии, которую озвучил отец Александр. И я хотел бы обратиться к тем, кто работает с общественными движениями: я предлагаю по болевым точкам не высказываться размашисто. Не надо раскачивать лодку. Мэрия никогда не вела войну с памятниками. Мы акты вандализма не поддерживаем в любой форме», — заключил мэр.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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