В «Новомарусино» решили построить магазин и телеграф

Выставленный на торги участок граничит с парковкой микрорайона

Мэрия объявила аукцион на право застройки участка возле микрорайона «Новомарусино». Использовать землю можно только двумя способами, указано в документах торгов: либо построить на ней магазин площадью до 5 тысяч кв. м, либо отделение почты и телеграфа.







Общая площадь участка — почти 5 тысяч кв. м. Он находится возле кольца на улице Большой и тянется вдоль парковки «Новомарусино» в районе остановки «Парники». Никаких построек на нём нет, но в его описании отмечено, что территория заболочена. При этом здесь разрешено строить здания высотой до 30 этажей.







Договор аренды мэрия готова подписать на 32 месяца, один год будет стоить победителю аукциона минимум 1,98 млн рублей. Победителя определят 21 сентября.







Вчера стало известно, что муниципалитет с шестой попытки за 93 млн рублей смог продать территорию бывшего автобусного парка со зданиями.