Полиция и органы опеки объявили в розыск двух подростков

Тимофей (слева) и Даутбек пропали из городских социальных центров
Тимофей (слева) и Даутбек пропали из городских социальных центров

В Новосибирске полиция и органы опеки разыскивают двух подростков, сбежавших из социальных центров.


Мальчиков зовут Даутбек Хакимов и Тимофей Чумак, им по 14 лет. «Они друг друга не знают, это два разных случая», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе администрации Кировского района.


Даутбек Хакимов родился в Киргизии. В последнее время он жил в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Снегири» в Калининском районе. 7 июня он сбежал из центра, и до сих пор неизвестно, где он может находиться. Приметы Даутбека: рост 140 см, худощавое телосложение, карие глаза и чёрные волосы.


Тимофей Чумак пропал 30 июля из центра помощи семье и детям «Семья» в Кировском районе. Социальные службы пытаются найти его уже больше двух недель, но безуспешно. Рост Тимофея — 170 см, у него худощавое телосложение, глаза карие, волосы тёмно-русые.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что мальчики находятся в розыске. 


В социальных учреждениях отказались предоставлять более подробную информацию о них, пояснив, что это конфиденциальная информация.


Если вы что-то знаете о месте нахождения этих подростков, позвоните по телефонам: 102 (полиция) или 227-48-71, 342-72-79, 227-48-41, 342-72-39 (отдел опеки и попечительства администрации Кировского района).


На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали историю другого подростка, который и вовсе сбежал из дома. 16-летний новосибирец Андрей Сарваев забрал свои вещи, деньги и документы и оборвал связь с родителями. Спустя пару дней волонтёры нашли его на даче под Новосибирском.

Ольга Власова
Фото предоставлены пресс-службой администрации Кировского района

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