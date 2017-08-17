Прокуратура потребовала сделать парковку возле зоопарка бесплатной

Первыми усомнились в законности сбора денег у зоопарка блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, которые выложили об этом видео на YouTube

Прокуратура города Новосибирска возбудила административное дело по ст. 7.1 КоАП («самовольное занятие земельного участка», штраф для юрлиц — до 200 тысяч рублей) против компании «Зоологика», организовавшей возле зоопарка платную парковку.







«Проверка законности использования земельного участка перед Новосибирским зоопарком для размещения автомобильной парковки проведена на основании информации, размещённой на сайте НГС.НОВОСТИ», — сообщил и.о. начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Дмитрий Внуков.





Прокуратура выяснила: зоопарк нарушил закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», заключив с компанией «Зоологика» договор «по организации полноценного отдыха и творческого досуга». «Фактически он является договором аренды земельного участка для размещения автомобильной парковки», — считает ведомство.





Геннадий Ветров неоднократно убеждал общественников в том, что парковка существует у зоопарка на законных основаниях





Скандал вокруг платной парковки у зоопарка разразился в мае, когда два новосибирца сняли на видео разборки с охраной и начальством парковки и добились права припарковаться бесплатно.





В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию директор «Зоологики» Геннадий Ветров сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ещё не знает о возбуждении прокуратурой административного дела. «Лучше в зоопарк со всеми комментариями обратиться [вам]. Я не в курсе», — коротко ответил Ветров. Юрист зоопарка Ольга Кунц также отказалась комментировать ситуацию. «Мы вам не даём никаких комментариев», — четырежды повторила она корреспонденту НГС.НОВОСТИ, не добавив больше ни слова.





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которому прокуратура отправила 14 августа постановление об устранении нарушения закона, сегодня заметил, что он уже разбирается с запросом ведомства.







«Частная парковка, насколько я знаю, там сейчас не действует. У нас [есть] планы по созданию платных парковок. И в этом отношении мы действуем строго в соответствии c законодательством. <…> Платное парковочное пространство в Новосибирске, особенно в центре, будет развиваться», — подчеркнул мэр, уточнив, что парковка возле зоопарка в будущем, возможно, снова станет платной.