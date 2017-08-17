Полиция поймала серийного похитителя приставок PlayStation

30-летний новосибирец жил за счёт краж и грабежей
30-летний новосибирец жил за счёт краж и грабежей

Новосибирские полицейские задержали 30-летнего мужчину, который воровал в магазинах игровые приставки. Игромана подозревают в одном грабеже и трёх кражах. 


«В первом случае он просто схватил и побежал, — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Потом стал либо прятать под одежду, либо с пакетом ходил. Прятал и выносил, сотрудники магазина не замечали». 


Первую кражу задержанный совершил 2 августа в одном из магазинов Ленинского района — в 15:00 мужчина зашёл в магазин, присмотрел игровую приставку за 25 тысяч рублей, схватил её с витрины и сбежал. Следующий эпизод произошёл 5 августа, опять в Ленинском районе. На этот раз новосибирец спрятал приставку под куртку. В течение недели такие же преступления произошли в магазинах Заельцовского района. 


Кражи попали на камеру видеонаблюдения, по ним сотрудники полиции составили фоторобот подозреваемого, а 13 августа мужчина был задержан. 


«Он продавал приставки, тем самым зарабатывая себе на жизнь, — пояснили в полиции. — Мы у него одну изъяли, остальные он успел продать». Сейчас следователи разбираются, кому мужчина сбыл краденное. Известно, что раньше сибиряк уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. 


Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Кража» Уголовного кодекса РФ. С мужчины взяли подписку о невыезде.


В числе самых необычных краж, случившихся в Новосибирске, можно вспомнить похищение стального скелета «Петрович» с улицы Толмачёвской, пропажу 845 шоколадок из супермаркетов и супердоброй хаски по кличке Кай, которую похитили, пока хозяин ходил в магазин.


Момент кражи попал в объектив видеокамеры


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Алёна Истомина
Фото и видео предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО

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