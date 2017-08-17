С вещами на выход: новосибирцев начали предупреждать о сносе домов для стройки четвёртого моста

Въезд на новый мост со стороны Красного проспекта

Жителям частного сектора в Ленинском районе Новосибирска начали рассылать предупреждения о сносе домов — это необходимо для строительства четвёртого моста через Обь.





«Уже разослали предупреждения жителям. Всех, кто попадает под расселение, ожидает сугубо финансовая компенсация, сумма которой будет определяться посредством оценки. Люди получат деньги за земельный участок, постройки на этом участке, компенсацию за переезд и за зелёные насаждения. Точно назвать сумму мы не можем», — рассказал сегодня начальник госучреждения «Мост» Валерий Жарков, который курирует подготовку к строительству.





По словам Жаркова, под снос в зоне строительства четвёртого моста и эстакады попадут 82 частных дома. Также здесь находятся ещё 90 объектов, которые принадлежат юридическим лицам, — с ними тоже ведутся переговоры о сносе.





В зону строительства моста попали 82 частных дома





Проект четвёртого моста через Обь был представлен 1 августа. Мост пройдет от улицы Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское начало», параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского жилмассива. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка. Дальше дорога соединится с улицей Станционной. Общая длина трассы с развязками составит 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км. По расчётам авторов проекта, на мосту будет от 4 до 6 полос движения, ежедневный трафик оценён в 60 тысяч автомобилей.