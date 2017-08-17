Восстание клещей: новосибирской компании запретили травить паразитов на кладбищах

Машина, опрыскивающая кладбища средством от клещей

Новосибирская компания заявила, что муниципальное учреждение «Ритуальные услуги» не даёт им обработать городские кладбища от клещей.





Весной 2017 года ООО «Сибирская экологическая сеть» выиграла аукцион на противоклещевую обработку городских кладбищ на площади 629 гектаров. Компания за 2 миллиона рублей должна была травить клещей на Заельцовском, Клещихинском, Гусинобродском, Северном, Южном, Чемском и Инском кладбищах.







«Кладбище — объект очень сложный: обычные дезинфекторы с опрыскивателями на ранцах не смогут обработать его от клещей. У нас есть грузовики с мощными турбинами, которые продувают до 150 метров чащ кладбищ», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ финансовый директор компании Иван Кокорин.







Каждый год специалисты проводили две обработки: в начале мая и в июне. «В конце апреля почти всегда есть тёплые дни и просыпаются клещи. Потом идут заморозки, препарат, который распрыскивается, перестаёт работать после морозов, и через месяц идёт вторая обработка», — поясняет Кокорин.







Владельцы кладбищ должны подготовить их к обработке: убрать старую траву и листья, валежник, мусор. Но в этом году территории оказались не подготовлены, и компания «Сибирская экологическая сеть» сообщила об этом в Роспотребнадзор. После этого, считает Кокорин, им «объявило войну» руководство МКУ «Ритуальные услуги».





Первую обработку кладбищ от клещей «Сибирская экологическая сеть» всё-таки провела, но проверка Центра гигиены и эпидемиологии НСО обнаружила больше клещей, чем должно было остаться. Компания за свои деньги потравила клещей ещё раз, работу приняли и подписали документы. Спустя месяц компания купила препарат «Форсайт» почти за миллион и собиралась опрыскать кладбища ещё раз.





Раствор, которым обрабатывают кладбища от клещей

«И тут начинается цирк. Нам по почте приходит письмо, что нас допускают до проведения второй части обслуживания. Мы комплектуем бригаду, выезжаем, и нас охрана не пускает — это было 27 июля. Ситуация повторилась 3 августа. Сейчас препарат лежит на складе, его нужно использовать. Если мы его не используем, в следующем году он потеряет свою силу, потому что у него закончится срок годности», — возмущён Иван Кокорин.







Кокорин утверждает, что сейчас началась вторая фаза активности клещей и обработку кладбищ нужно провести как можно скорее.







В управлении потребительского рынка мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что МКУ «Ритуальные услуги» требует от «Сибирской экологической сети» повторить противоклещевую обработку по первому этапу, и только тогда им разрешат обработку «Форсайтом».





«Повторный энтомологический контроль показал наличие недостатков во время проведения обработки, которые привели к превышению допустимой численности клещей на кладбищах. Основания для проведения работ по второму этапу на сегодняшний день отсутствуют», — сказали в управлении потребительского рынка.





Напомним, что в этом году клещи покусали больше 20 тысяч новосибирцев. Энцефалитом заболел 101 человек, а двое жителей умерли после укусов клещей — им не ставили вакцину и они поздно обратились в больницы.