«Верни деньги, мошенник»: машину новосибирца расписали краской

Читатели НГС.НОВОСТИ заметили в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска автомобиль «Лада» с надписями «верни деньги», «алиментщик» и «мошенник».





Машину видели в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска





Фотографию машины прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель Константин Белых. Он пояснил, что сделал снимки 15 августа около 21:00.





«Автомобиль стоял припаркованный возле НИИЖТа (Сибирский государственный университет путей сообщения на улице Дуси Ковальчук, 191. — А.И.), — рассказал новосибирец. — К сожалению, кто был за рулём, я не видел. Но сам способ возвращать долги, конечно, удивляет».







В тот же день, рассказали НГС.НОВОСТИ читатели, автомобиль был замечен в микрорайоне «Родники». «Не видел, кто за рулём, но, мне кажется, надпись оставили коллекторы — тут же всё сразу: и мошенник, и алименты. Так не бывает», — уверен житель «Родников».





Раньше сотрудники новосибирских коллекторских агентств прибегали к нетрадиционным методам воздействия на должников. Например, сотрудник одной из таких фирм требовал от работников детсада погасить долги за своего коллегу и угрожал взорвать учреждение — за это его приговорили к 10 месяцам в колонии-поселении. В начале 2017 года вступил в силу федеральный закон о коллекторах — им запретили угрожать должникам и портить имущество неплательщиков.