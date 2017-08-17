«Скорая» сбила пешехода на Станционной и отвезла его в больницу

Место аварии на Станционной
Место аварии на Станционной

Утром 17 августа на Станционной в Новосибирске автомобиль «скорой помощи» вёз пациента в стационар, но в пути сбил пешехода, — мужчину тоже увезли в больницу. 


Авария случилась сегодня утром около 7:40 недалеко от автомагазина на улице Станционной, 21, рассказали НГС.НОВОСТИ в областном управлении ГИБДД. Водитель «скорой» сбил 38-летнего мужчину, который шёл по проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Автоинспекторы ещё выясняют обстоятельства ДТП.


Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила НГС.НОВОСТИ, что бригада «скорой» везла пациента с острой хирургической патологией в стационар — медики ехали с включёнными маячками.


«Пешеход переходил дорогу не на пешеходном переходе. У пешехода перелом костей голени. Ему оказана помощь, и он доставлен в больницу»,


— объяснила главврач станции. Она добавила, что сбитого мужчину увезла в стационар та же «скорая».


Месяц назад в Ленинском районе Новосибирска водитель «скорой помощи» сбил женщину, которая шла в момент аварии по пешеходному переходу. Женщину увезла в больницу другая бригада «скорой».

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Мария Морсина
Фото предоставлено управлением ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

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