Очень дорого: власти назвали стоимость завершения станции метро «Золотая Нива»

Чтобы достроить «Золотую Ниву», нужно более 800 млн рублей

Новосибирскому метрополитену нужно более 800 млн рублей, чтобы достроить станцию «Золотая Нива».







«Мы уже видим, что на Дзержинской линии нам необходимо уменьшить интервал. Когда наступает зимний период, растёт пассажиропоток, возникают проблемы с населенностью вагонов. Технически мы не можем уменьшить интервал на Дзержинской линии, потому что у нас есть станция "Золотая Нива", у которой один путь. Соответственно отсюда интервал только шесть минут, минимум пять с половиной», — сообщил начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов.





Он подчеркнул, что сократить интервал можно лишь после завершения строительства станции. «И мы, когда выходили с предложением на тариф, мы эту часть включали в инвестиционную составляющую. То есть эту дельту, чтобы в течение трёх лет доделать то, что не было доделано в своё время. Проект есть, технология, понимание есть. Какими силами, какими ресурсами, какое оборудование ставить — всё это есть. Самого главного нет — денег нет», — констатировал начальник департамента.







По его словам, чтобы доделать станцию «Золотая Нива», нужно более 800 млн рублей. «За три года, я думаю, при участии бюджета, спокойненько это можно всё доделать», — предположил Дронов.







Кроме достройки «Золотой Нивы» метрополитену нужны деньги на ремонт новых вагонов и закупку нового оборудования — о том, сколько и на что, вчера подробно рассказали руководители подразделений подземки.

