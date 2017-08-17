Сибирячка испугалась вируса Коксаки и потеряла деньги за путёвку в Турцию

Российских туристов предупредили об опасном вирусе на турецких курортах

20-летняя жительница Новосибирска Дарья Максимова осталась без отдыха и без денег. Девушка впервые купила путёвку в Турцию — до этого покупала билеты сама, а не через турагентства. Она хотела там отдохнуть с мамой и 6-летней сестрой.





Предвкушение отдыха испортили недавние сообщения Ростуризма о том, что в Турции участились случаи заражения вирусом Коксаки — он сопровождается высыпаниями на ладонях, ступнях и во рту.





«Мы должны были полететь 26 августа. Тур [на 10 дней] стоил 103 тысячи — для нас это немаленькие деньги. Брали путёвку в агентстве "Мой горящий тур", а туроператором является "Библио-Глобус". Сказали, что если вы хотите вернуть деньги или перенаправиться, то идёт аннуляция тура, взимаются все фактически понесённые расходы, а дальше уже с возвращённых средств можете покупать тур.





Возвращают там 20–30 тысяч, зависит от туроператора и его решения. Мы сначала хотели перебронировать тур. Мы не хотели расторгать договор.





Мы пришли с мирными намерениями что-то изменить в нашем туре, поменять направление на Вьетнам, Китай… <…> У меня мама — инвалид первой группы, сестра 6 лет», — рассказала НГС.НОВОСТИ Дарья.





На сайте Ростуризма девушка узнала, что туристы, которые опасаются вируса, вправе расторгнуть договор с турагентством без каких-либо штрафов. Тогда как в «Моём горящем туре» девушку предупредили об удержании как минимум половины стоимости тура.







«Мы сказали, что в Турции существует угроза безопасности, что на сайте Роспотребнадзора и Ростуризма это всё опубликовано. Они сказали, что всё это носит рекомендательный характер и никакой законодательной силы это не имеет.





Потом сказали, что, мол, вы сами себе придумываете. Мы обзваниваем наших клиентов в Турции — среди них заболевших нет», — говорит девушка.







Дарья Максимова добавила, что была готова отправиться на отдых на другой курорт и в другое время, но для этого ей нужно вернуть свои деньги. По её словам, в агентстве ей предложили решить вопрос в судебном порядке, но в таком случае девушка собирается требовать возмещения морального ущерба. «Вступать в эту тяжбу и терять свой отпуск тоже не хочется. <...> Я не думаю, что они вернут деньги. Это просто безответственность», — говорит Максимова.





Сообщение, о котором говорит Дарья, появилось на сайте Ростуризма 11 августа. «Турист вправе потребовать изменения (в том числе направления или сроков поездки) или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турецкую Республику. При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем», — говорится в нём со ссылкой на федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ».





В агентстве «Мой горящий тур» корреспонденту НГС.НОВОСТИ объяснили, что в курсе ситуации Дарьи и планируют рассчитаться с клиенткой: «Мы работаем как информационное бюро. Мы консультируем туристов по тому, что есть сейчас из путёвок. Они выбирают, мы бронируем у туроператоров, оплачиваем. Вся эта схема была проделана по закону. <...> Мы объяснили, что если договор расторгается, то расторгается он по правилам туроператора. За ними самолёт забронировали, за ними забронировали места в отеле. Соответственно, кому-то они отказали.





Мы возвращаем полностью нашу комиссию и то, что нам возвращает туроператор. На данный момент там затраты к возврату, если не ошибаюсь, порядка 267 долларов (15 900 рублей по курсу ЦБ. — К.Ш.). Они с этим не согласны.





Тогда дальнейшие действия обсуждаются в суде. В течение 10 дней мы им ответим и переведём их на расчётный счёт. Если оператор реализует билеты, которые им продали, то, возможно, возврат будет больше», — пояснила Татьяна Кузнецова, руководитель подразделения по Сибирскому региону агентства «Мой горящий тур».







НГС.НОВОСТИ отправили запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в PR-службу туроператора «Библио-Глобус», а также в региональное управление Роспотребнадзора. Ответы на них ещё не пришли.





Согласно разъяснением Ростуризма на сайте ведомства, до начала путешествия туристы могут требовать всю стоимость путёвки, а в противном случае — обратиться в суд, который должен взыскать с туроператора штраф в размере половины суммы, присуждённой судом в пользу туриста.





Юрист и управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров пояснил НГС.НОВОСТИ, что подобные вопросы лучше решать в суде. «Право на отказ у туриста есть в любом случае. Агентство не совсем право, когда называет понесённые расходы штрафом. По поводу позиции Ростуризма как некого основания, мне кажется, она не совсем однозначна. Нужно смотреть на условия договора и предусмотрен ли в нём отказ с привязкой к позиции органов власти», — пояснил он.