Три магазина сети бытовой техники из Германии откроются в Новосибирске

MediaMarkt предстанет перед покупателями в формате супермаркета. Фото Стаса Соколова
MediaMarkt предстанет перед покупателями в формате супермаркета. Фото Стаса Соколова


Сеть «МЕТРО Кэш энд Керри» объявила об открытии в своих новосибирских супермаркетах магазинов бытовой техники и электроники MediaMarkt.


Как сказано в официальном заявлении на сайте «МЕТРО», вся торговля техникой в мелкооптовых магазинах сети будет прекращена — этим займутся магазины MediaMarkt.


В Новосибирске сейчас работает 3 мелкооптовых торговых центра «МЕТРО Кэш энд Керри» и один гипермаркет электроники MediaMarkt.


«Сотрудничество METRO Cash & Carry и MediaMarkt позволит объединить "под одной крышей" экспертизу двух сильных профильных игроков и предоставлять высокий уровень качества обслуживания», — приводятся слова генерального директора «МЕТРО Кэш энд Керри» в России Джери Калмиса на сайте компании.


Владельцы «МЕТРО Кэш энд Керри» решили убрать из неё бытовую технику. Фото Стаса Соколова
Владельцы «МЕТРО Кэш энд Керри» решили убрать из неё бытовую технику. Фото Стаса Соколова


«МЕТРО Кэш энд Керри» сосредоточится на торговле продуктами питания, а непрофильное для себя направление передаст специализированному оператору.


До недавнего времени сеть MediaMarkt входила вместе с сетью METRO Cash & Carry в один холдинг, но в прошлом году владельцы бизнеса решили разделить направления, выделив сети по продаже бытовой техники в отдельную компанию Ceconomy.


«МЕТРО Кэш энд Керри» сосредоточится на торговле едой. Фото Стаса Соколова
«МЕТРО Кэш энд Керри» сосредоточится на торговле едой. Фото Стаса Соколова


«МЕТРО Кэш энд Керри» и MediaMarkt не единственный пример одновременного присутствия на российском рынке торговых сетей разного профиля, принадлежащих одному владельцу. Например, контроль над сетями «Ашан» и «Леруа Мерлен» принадлежит французской семье Мюлье. Обе сети работают в Новосибирске, в том числе под одной крышей — в СТЦ «МЕГА». Другой стратегии придерживается компания «Магнит», которая одновременно развивает сети одноименных универсамов и гипермаркетов, а также магазинов «Магнит Косметик». 


Открытие новых MediaMarkt в Новосибирске проходит на фоне консолидации рынка электроники. Две лидирующие российские сети «Эльдорадо» и «М.Видео» сейчас принадлежат одному владельцу — группе «Сафмар». Она же владеет сетью «Техносила», чей последний магазин в Новосибирске был закрыт в конце июля.

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Стас Соколов
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Прочтений: 2006
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