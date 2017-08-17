Три магазина сети бытовой техники из Германии откроются в Новосибирске

MediaMarkt предстанет перед покупателями в формате супермаркета. Фото Стаса Соколова





Сеть «МЕТРО Кэш энд Керри» объявила об открытии в своих новосибирских супермаркетах магазинов бытовой техники и электроники MediaMarkt.





Как сказано в официальном заявлении на сайте «МЕТРО», вся торговля техникой в мелкооптовых магазинах сети будет прекращена — этим займутся магазины MediaMarkt.







В Новосибирске сейчас работает 3 мелкооптовых торговых центра «МЕТРО Кэш энд Керри» и один гипермаркет электроники MediaMarkt.





«Сотрудничество METRO Cash & Carry и MediaMarkt позволит объединить "под одной крышей" экспертизу двух сильных профильных игроков и предоставлять высокий уровень качества обслуживания», — приводятся слова генерального директора «МЕТРО Кэш энд Керри» в России Джери Калмиса на сайте компании.







Владельцы «МЕТРО Кэш энд Керри» решили убрать из неё бытовую технику. Фото Стаса Соколова





«МЕТРО Кэш энд Керри» сосредоточится на торговле продуктами питания, а непрофильное для себя направление передаст специализированному оператору.







До недавнего времени сеть MediaMarkt входила вместе с сетью METRO Cash & Carry в один холдинг, но в прошлом году владельцы бизнеса решили разделить направления, выделив сети по продаже бытовой техники в отдельную компанию Ceconomy.





«МЕТРО Кэш энд Керри» сосредоточится на торговле едой. Фото Стаса Соколова





«МЕТРО Кэш энд Керри» и MediaMarkt не единственный пример одновременного присутствия на российском рынке торговых сетей разного профиля, принадлежащих одному владельцу. Например, контроль над сетями «Ашан» и «Леруа Мерлен» принадлежит французской семье Мюлье. Обе сети работают в Новосибирске, в том числе под одной крышей — в СТЦ «МЕГА». Другой стратегии придерживается компания «Магнит», которая одновременно развивает сети одноименных универсамов и гипермаркетов, а также магазинов «Магнит Косметик».





Открытие новых MediaMarkt в Новосибирске проходит на фоне консолидации рынка электроники. Две лидирующие российские сети «Эльдорадо» и «М.Видео» сейчас принадлежат одному владельцу — группе «Сафмар». Она же владеет сетью «Техносила», чей последний магазин в Новосибирске был закрыт в конце июля.