Спешат на помощь: две сотни новосибирских спасателей вылетели на помощь жертвам тайфуна в Приморье

В Приморье полетели 240 спасателей из Новосибирской области

16 августа 240 спасателей из Новосибирской области полетели в Приморский край, чтобы помочь коллегам и жителям справиться с последствиями тайфуна Noru.





«Аэромобильная группировка в 120 человек от Сибирского спасательного центра и Бердского поисково-спасательного отряда уезжает для оказания помощи населению Приморского края. В составе группировки 12 аварийно-восстановительных бригад с инструментами и продовольствием на 30 суток», — рассказал замначальника Сибирского спасательного центра подполковник Андрей Ишелев.







В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что вчера в Приморье улетели два самолета Ил-76 с группировками по 120 человек. Спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, доставлять продукты и лекарства, патрулировать затопленные населённые пункты и контролировать дамбы.







Спасатели из Новосибирской области приехали в Приморье





С собой у новосибирских спасателей спецсредства и еда





В начале прошлой недели в Приморье прошли сильные ливни, которые принёс тайфун Noru, сформировавшийся в Тихом океане. Дожди вызвали сильный паводок, в зону стихии в крае попали 35 городов, деревень и посёлков: подтопило больше 2500 частных и многоквартирных домов, размыло дороги и железнодорожное полотно, случились перебои с электричеством. В шести районах края был введён режим чрезвычайной ситуации.





Последствия тайфуна в Приморье





Сейчас в Уссурийске остаются подтопленными 5 жилых домов, повреждены 28 участков дорог. Электричество и транспорт во всех населённых пунктах восстановлены.







В сентябре 2016 года новосибирские спасатели уже ездили на Дальний Восток на помощь жертвам тайфуна. Тогда на регион обрушился тайфун «Лайонрок», в Приморье выпала трехмесячная норма осадков.