Спешат на помощь: две сотни новосибирских спасателей вылетели на помощь жертвам тайфуна в Приморье

В Приморье полетели 240 спасателей из Новосибирской области 
В Приморье полетели 240 спасателей из Новосибирской области 

16 августа 240 спасателей из Новосибирской области полетели в Приморский край, чтобы помочь коллегам и жителям справиться с последствиями тайфуна Noru.


«Аэромобильная группировка в 120 человек от Сибирского спасательного центра и Бердского поисково-спасательного отряда уезжает для оказания помощи населению Приморского края. В составе группировки 12 аварийно-восстановительных бригад с инструментами и продовольствием на 30 суток», — рассказал замначальника Сибирского спасательного центра подполковник Андрей Ишелев.


В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что вчера в Приморье улетели два самолета Ил-76 с группировками по 120 человек. Спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, доставлять продукты и лекарства, патрулировать затопленные населённые пункты и контролировать дамбы.


Спасатели из Новосибирской области приехали в Приморье
Спасатели из Новосибирской области приехали в Приморье


С собой у новосибирских спасателей спецсредства и еда 
С собой у новосибирских спасателей спецсредства и еда 


В начале прошлой недели в Приморье прошли сильные ливни, которые принёс тайфун Noru, сформировавшийся в Тихом океане. Дожди вызвали сильный паводок, в зону стихии в крае попали 35 городов, деревень и посёлков: подтопило больше 2500 частных и многоквартирных домов, размыло дороги и железнодорожное полотно, случились перебои с электричеством. В шести районах края был введён режим чрезвычайной ситуации.


Последствия тайфуна в Приморье
Последствия тайфуна в Приморье


Сейчас в Уссурийске остаются подтопленными 5 жилых домов, повреждены 28 участков дорог. Электричество и транспорт во всех населённых пунктах восстановлены.


В сентябре 2016 года новосибирские спасатели уже ездили на Дальний Восток на помощь жертвам тайфуна. Тогда на регион обрушился тайфун «Лайонрок», в Приморье выпала трехмесячная норма осадков.

Ксения Евдокимова
Фото 54.mchs.gov.ru (1), 25.mchs.gov.ru (2–4)

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