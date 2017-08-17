Океан во дворе: поликлиника и дома на Немировича-Данченко остались без холодной воды

Трубу прорвало во дворе дома — сейчас этот участок огорожен сигнальной лентой
Трубу прорвало во дворе дома — сейчас этот участок огорожен сигнальной лентой

В Кировском районе прорвало трубу с холодной водой — «Горводоканал» уже начал её ремонтировать.


Из-за коммунальной аварии воду отключили в четырёх домах на улице Немировича-Данченко — № 137/2 (по этому адресу находится городская поликлиника № 21), 139, 139/1 и 139/2, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска.

 

«Причиной отключения стало повреждение на водоводе диаметром 150 мм у дома № 139. Сотрудники "Горводоканала" планируют отремонтировать трубу к 10 часам утра 18 августа», — пояснили в мэрии.


Ремонт водовода планируется завершить к утру пятницы
Ремонт водовода планируется завершить к утру пятницы


Последствия аварии во дворе на улице Немировича-Данченко
Последствия аварии во дворе на улице Немировича-Данченко


На месте коммунальной аварии треснул асфальт
На месте коммунальной аварии треснул асфальт


Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте происшествия и убедился, что вода затопила двор пятиэтажки, в некоторых местах из-за потопа начал разрушаться асфальт. 


До этого с отключением холодной воды сталкивались жители микрорайона «Лесоперевалка» в Ленинском районе. В мае больше двух дней без воды оставались детский сад № 66, школа № 72, филиал поликлиники № 16 и более 50 домов частного сектора.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 2215
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено