Океан во дворе: поликлиника и дома на Немировича-Данченко остались без холодной воды
В Кировском районе прорвало трубу с холодной водой — «Горводоканал» уже начал её ремонтировать.
Из-за коммунальной аварии воду отключили в четырёх домах на улице Немировича-Данченко — № 137/2 (по этому адресу находится городская поликлиника № 21), 139, 139/1 и 139/2, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Причиной отключения стало повреждение на водоводе диаметром 150 мм у дома № 139. Сотрудники "Горводоканала" планируют отремонтировать трубу к 10 часам утра 18 августа», — пояснили в мэрии.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте происшествия и убедился, что вода затопила двор пятиэтажки, в некоторых местах из-за потопа начал разрушаться асфальт.
До этого с отключением холодной воды сталкивались жители микрорайона «Лесоперевалка» в Ленинском районе. В мае больше двух дней без воды оставались детский сад № 66, школа № 72, филиал поликлиники № 16 и более 50 домов частного сектора.
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Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова