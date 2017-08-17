Новосибирские хирурги вытащили из пациента лёгкое через крохотный разрез

Новосибирским хирургам удалось вынуть целое лёгкое через 5-сантиметровый разрез
Новосибирским хирургам удалось вынуть целое лёгкое через 5-сантиметровый разрез

Хирурги областного онкодиспансера впервые в Новосибирской области смогли удалить целое лёгкое у пациента через 5-сантиметровый разрез: обычно на открытой операции приходится раздвигать рёбра и делать разрез до 20 см, после чего пациенты долго восстанавливаются. 


Операция заключалась в удалении левого лёгкого с небольшой опухолью у 67-летнего жителя Чистоозёрного района Николая Васильевича — и ещё несколько лет назад её бы сделали открытым путём, рассказал заведующий торакальным отделением областного онкодиспансера Вадим Козлов.


Сейчас хирурги сделали разрез длиной 5 см и извлекли лёгкое в специальном контейнере. 


«[Орган] не измельчается — это недопустимо в онкологии. Если мы её измельчим — то никак не сможем провести гистологическое исследование», — отметил он.


Обычная открытая операция предполагает разрез 15–20 см на грудной клетке, при этом хирурги раздвигают рёбра ранорасширителем, — это чрезвычайно травматично для пациента. Вадим Козлов напомнил, что таким больным в советские времена даже могли дать инвалидность — настолько болезненными были операции.


Вадим Козлов показывает дорогие инструменты, которыми хирурги сделали необычную операцию
Вадим Козлов показывает дорогие инструменты, которыми хирурги сделали необычную операцию


По словам врача, это направление в хирургии развивается медленно. «Здесь есть ряд особенностей анатомических: грудная клетка имеет рёберный каркас, практически она неподвижна — и ограниченно поле для деятельности врача. Здесь находятся жизненно важные органы: сердце, лёгкие, сосуды», — пояснил хирург. 


Вадим Козлов добавил, что пациентам с большой опухолью такую операцию сделать не получится — возможны осложнения. Николай Васильевич с маленькой опухолью подходил для этой операции идеально.


«Пациент уже выписан из отделения на десятые сутки, восстанавливался он очень быстро по сравнению с теми, кому открытая операция выполняется. 


Прошло около 3 недель после операции, слава Богу, нет никаких осложнений, он уже катается на велосипеде и спрашивал, можно ли ему сесть за руль мотоцикла. С одним лёгким», 


— поделился завотделением, подчеркнув, что не видел такого быстрого восстановления за 11 лет работы.


Николай Васильевич чувствует себя хорошо и не ощущает отсутствия лёгкого. Спустя 10 дней после операции он уже катается на велосипеде
Николай Васильевич чувствует себя хорошо и не ощущает отсутствия лёгкого. Спустя 10 дней после операции он уже катается на велосипеде


Сам Николай Васильевич подтвердил, что действительно чувствует себя хорошо и физически не осознаёт отсутствия лёгкого. «Нет, никаких [симптомов] не чувствовал. Но она же проходит безболезненно — такая опухоль. 


Хочу бросить курить, но не знаю, попытаюсь. У меня стаж большой — 45 лет», — добавил пациент. 


«Большой минус всех этих технологий — это цена операции. Один такой инструмент стоит 2 тысячи евро, а надо минимум набор из 5 инструментов. Получается простая арифметика: 10 тысяч евро. Плюс специальные сшивающие степлеры... Но для пациента [операция] абсолютно бесплатна — в рамках обязательного медицинского страхования», — отметил Вадим Козлов. 


По статистике областного онкодиспансера, среди онкологических заболеваний рак лёгкого занимает первое место по смертности у мужчин: а болеет им каждый четвёртый житель и каждая двенадцатая жительница. Ранее главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий рассказал, что в НСО идёт рост и смертности, и заболеваемости раком лёгкого. По его данным, основная причина возникновения этого вида рака — курение.

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Мария Морсина
Фото Веры Сальницкой (1), автора (2, 3)

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