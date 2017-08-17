Остался один водитель: в отдалённый район перестали ходить маршрутки

Жители Марусино снова не могут дождаться маршруток

В отдалённый район Марусино снова перестал ходить общественный транспорт — управление пассажирских перевозок устраивает проверки, но пассажиры по-прежнему не могут дождаться маршруток.







«Да, к сожалению, ходят эпизодически. Раз — всплеск, потом раз — затухание. Люди привыкают, а потом ждут по два часа. У них пропадает к этому интерес, они пешочком идут, кто попутку поймает, — рассказал НГС.НОВОСТИ председатель правления ДНП «Марусино 1» Алексей Шитиков. — Недавно была проверка. Я выезжаю утром, тут аж четыре машины. Ну, думаю, надолго ли их хватит. И хватило часа на два-три».







По его словам, в воскресенье в Марусино прибыл только один рейс. Сейчас на маршруте регулярно работает лишь один водитель.







Чтобы узнать, придёт ли маршрутка, пассажиры звонят охраннику, который отслеживает движение транспорта на конечной. «Я не знаю, уже, наверное, нужно вешать табличку, что мы не КПП, а справочная, — пояснил дежурный. — У нас одна "ГАЗель" ходит постоянно, но она не успевает. Получается аж через два часа только. Либо водитель нам звонит, либо мы ему. Вот сегодня он сказал, что не доехал, потому что пробил колесо».







По словам охранника, время приезда-отъезда маршруток они записывают в журнал. Иногда за день не бывает ни одной записи. «Проверка — это вообще отдельная история. Они, видимо, знают, когда приезжать. "ГАЗель", которая ходит постоянно, вчера полностью день отработала. Было ещё два "Пежо" и один "пазик". "Пежо" как в 9:05 уехал последний, так больше не появился. А "пазик" в 12:10 уехал, и тоже больше не было», — привёл он пример.







Алексей Шитиков отметил, что в сентябре проблема с транспортом может обостриться, так как начнётся учебный год — студентам нужно будет ездить на учёбу.







Напомним, новый маршрут № 314 от вокзала Новосибирск-Главный в дачное некоммерческое партнерство «Усадьба Марьино» в селе Марусино был запущен 1 июля. Необходимость в нём возникла «в связи с активным заселением территорий Криводановского сельсовета и переездом граждан на постоянное место жительства в дачные общества», пояснили тогда в минтрансе Новосибирской области. Но по заявленному графику транспорт не проходил и недели. Маршрутки стали ездить всё реже и реже — перевозчики жаловались на низкий пассажиропоток. После публикации на НГС.НОВОСТИ маршрутки снова вышли на линию, правда, по новому графику — с интервалом в один час и не до вокзала Новосибирск-Главный, как было раньше, а до СТЦ «МЕГА».