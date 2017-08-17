Маршрутка легла на бок на площади Калинина: есть пострадавшие

Маршрутка № 19 перевернулась на кольце площади Калинина в Новосибирске — сейчас машину заливают пеной пожарные.





На месте аварии работают пожарные, сотрудники ГИБДД и врачи «скорой помощи»





«На площади Калинина на боку лежит маршрутка, "скорые помощи", гаишники, пожарники, запах бензина и затор. Наверно серьезно легла», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.





В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что вызов спасателям поступил в 9:12.





Маршрутка перевернулась на бок





В службе аварийных комиссаров «Альянс» рассказали, что пассажирская «ГАЗель» не пропустила «Тойоту» и перевернулась на бок. По данным аваркомов, в аварии пострадали два человека. Судя по фото с места происшествия, в ДТП попала маршрутка № 19 «ПКиО Заельцовский – ПАТП-9».





В ДТП попала маршрутка № 19





Из-за аварии на площади Калинина и Красном проспекте собралась серьёзная пробка.





Пробка на площади Калинина





НГС.НОВОСТИ узнают подробности ДТП.