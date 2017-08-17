Маршрутка легла на бок на площади Калинина: есть пострадавшие
Маршрутка № 19 перевернулась на кольце площади Калинина в Новосибирске — сейчас машину заливают пеной пожарные.
«На площади Калинина на боку лежит маршрутка, "скорые помощи", гаишники, пожарники, запах бензина и затор. Наверно серьезно легла», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что вызов спасателям поступил в 9:12.
В службе аварийных комиссаров «Альянс» рассказали, что пассажирская «ГАЗель» не пропустила «Тойоту» и перевернулась на бок. По данным аваркомов, в аварии пострадали два человека. Судя по фото с места происшествия, в ДТП попала маршрутка № 19 «ПКиО Заельцовский – ПАТП-9».
Из-за аварии на площади Калинина и Красном проспекте собралась серьёзная пробка.
НГС.НОВОСТИ узнают подробности ДТП.
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Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС (1, 2), предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (3)