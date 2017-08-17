Четверо получили травмы в ночном ДТП на Кирова

Авария произошла рядом с финансово-строительной корпорацией «Кварсис» на улице Кирова, 86

В ночь на 17 августа на улице Кирова столкнулись Renault Logan и Honda CR-V — в аварии разные травмы получили четыре человека .







ДТП случилось в 2:35. Водитель Renault Logan ехал по улице Кирова со стороны Гурьевской в сторону Восхода. У дома № 86 он, поворачивая налево, столкнулся с Honda CR-V, которая ехала во встречном направлении.







«Пострадали четыре человека — оба водителя и пассажиры Renault Logan — 29-летний мужчина получил открытый перелом нижней челюсти, а 26-летняя девушка — ушиб головного мозга и перелом таза», — пояснил начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.





Водитель Honda CR-V написал в объяснительной, что ехал в правом ряду со стороны Красного проспекта в направлении Выборной на зелёный сигнал светофора со скоростью 50–60 км/ч.





«Проезжая перекрёсток с улицей Бориса Богаткова, я увидел автомобиль, выезжающий на полосу встречного движения без сигнала поворота. Я посигналил и начал тормозить, но водитель не реагировал и ударил мой автомобиль в левую сторону, после этого мою машину выбросило на тротуар, где она задела дорожное ограждение и дорожные знаки», — привели в отделе пропаганды городского ГИБДД объяснение водителя японского кроссовера.





В ГИБДД уточнили, что водителю Renault Logan — 23 года, а за рулём Honda CR-V был 20-летний молодой человек. Они оба получили сотрясение головного мозга.







На этой неделе в Советском районе случилась подобная авария. Водитель Mercedes при развороте не убедился в безопасности манёвра. На повороте в него врезалась Toyota, которая ехала со стороны Лесосечной в сторону Бердска. Это ДТП обошлось без пострадавших.