Кипяток так и не дали: жители Сухарной по-прежнему остаются без горячей воды
Жители Сухарной по-прежнему остаются без горячей воды — люди уже почти сутки ждут, когда коммунальщики возобновят подачу кипятка.
«Вода из горячего крана бежит, но она холодная. И не стекает, не становится горячей», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в частном детском саду, который находится в доме на Сухарной, 101.
Эту же информацию подтвердили жильцы дома.
Мэрия отчиталась о возобновлении подачи горячей воды в дома по улицам Сухарной, Холодильной, Дуси Ковальчук, Стасова и Тимирязева вчера, 16 августа. В пресс-центре сообщили, что
газовая котельная новосибирского мясокомбината приступила к работе утром.
НГС.НОВОСТИ рассчитывают получить комментарий от мэрии в ближайшее время.
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой