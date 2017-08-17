Кипяток так и не дали: жители Сухарной по-прежнему остаются без горячей воды

Из горячего крана бежит холодная вода 
Из горячего крана бежит холодная вода 

Жители Сухарной по-прежнему остаются без горячей воды — люди уже почти сутки ждут, когда коммунальщики возобновят подачу кипятка. 


«Вода из горячего крана бежит, но она холодная. И не стекает, не становится горячей», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в частном детском саду, который находится в доме на Сухарной, 101. 


Эту же информацию подтвердили жильцы дома. 


Мэрия отчиталась о возобновлении подачи горячей воды в дома по улицам Сухарной, Холодильной, Дуси Ковальчук, Стасова и Тимирязева вчера, 16 августа. В пресс-центре сообщили, что 

газовая котельная новосибирского мясокомбината приступила к работе утром


НГС.НОВОСТИ рассчитывают получить комментарий от мэрии в ближайшее время. 

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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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