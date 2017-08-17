У маршрутчиков на «Речном вокзале» нашли массовые нарушения

У проверяющих нашлись претензии и к  перевозчику «Новосибирскпрофстрой ПАТП-1», который обслуживает маршрут № 8 «Вокзал Главный – Цветной проезд»
У проверяющих нашлись претензии и к 
перевозчику «Новосибирскпрофстрой ПАТП-1», который обслуживает маршрут № 8 «Вокзал Главный – Цветной проезд»

Власти проверили перевозчиков 16 августа на остановке «Станция метро "Речной вокзал"» — к водителям маршруток нашлась масса претензий. 


«После таких рейдов становится меньше жалоб от горожан. Если за прошлый год к нам поступило около 4000 жалоб, то за первое полугодие 2017 — только 1600, это четкая тенденция к снижению», — привели в департаменте транспорта мэрии Новосибирска слова директора Центра управления городским автоэлектранспортом (ЦУГАЭТ) Александр Руденко. 


Сперва проверяющие 


нашли нарушения у  ООО «ПАТП-6», который обслуживает маршрут № 13 «Жилмассив "Родники" – Ключ-Камышенское плато». В отношении водителей составили три акта за грязный вид автобусов и за то, что они подолгу стоят на промежуточных остановках. 


Такие же претензии у властей оказались к ООО «Новосибирскпрофстрой ПАТП-1» (маршрут № 8 «Вокзал Новосибирск-Главный – Цветной проезд») и к ИП Кобенко В. А. (маршрут № 13 «Жилмассив "Родники" – Ключ-Камышенское плато»). Водители этих автобусов тоже подолгу стоят на остановках после посадки и высадки пассажиров, пояснили в мэрии. 


Перевозчик ООО «Диамант-1» (маршрут № 30 «Зеленодолинская – Амбулаторная» и маршрут № 91 «Станция метро "Речной вокзал" – Общественный торговый центр» ) оказался среди нарушителей, потому что его водители ездят на грязных автобусах. 


 ООО «Академ Лайн», ООО «Диамант-1», ИП Малинкин А. В, ИП Полнарева О. М. оказались среди тех, кто нарушает правила дорожного движения, отметили в департаменте транспорта. 


У ИП Свинцова В.П (маршрут № 321 «Станция метро "Речной вокзал"» – бердский Дом культуры») не оказалось маршрутной карты регулярных перевозок. 


Проверяющие взяли с нарушителей письменные объяснения и попросили их быть более дисциплинированными. Следующий рейд пройдёт на «Площади Калинина», резюмировали в пресс-службе мэрии. 


В конце июля НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой стороне работы перевозчиков. Выяснилось, что скоро водить автобусы в Новосибирске будет попросту некому — водители массово увольняются из-за низкой зарплаты и запрета ездить с правами, полученными в других государствах. 

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Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич

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