Новосибирцы экстренно собирают отряд на поиски пропавшего школьника

9-летний Павел Гаврилов

Ночью 17 августа волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» собрали отряд горожан на поиски пропавшего в Кемеровской области мальчика.





Вечером 16 августа 9-летний житель города Мыски Павел Гаврилов ушёл со двора возле своего дома, расположенного на улице Красноярской.







Выезд новосибирцев запланирован на утро. «В Кемерово есть отделение нашего поискового отряда, просто там мало человек, и мы вызвались помочь.





Сегодня всю ночь мне звонят горожане, пока записалось 6 человек. В 6 утра мы определимся с машинами и временем выезда. Есть подозрение, что нам придётся прочёсывать лес»,





— рассказала координатор поискового отряда Наталья.







Как написано в ориентировке, во время исчезновения школьник был без обуви, на нём были синяя водолазка и короткие шорты. Волонтёры отметили, что мальчик выглядит младше своих лет.



Похожая ситуация в Новосибирске произошла на этой неделе — 12-летний подросток Даниил Евсейкин ушёл гулять с друзьями и пять дней не появлялся дома. Волонтёры обнаружили ребенка в ТЦ «МЕГА».