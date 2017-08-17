Новосибирцы экстренно собирают отряд на поиски пропавшего школьника

9-летний Павел Гаврилов
9-летний Павел Гаврилов

Ночью 17 августа волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» собрали отряд горожан на поиски пропавшего в Кемеровской области мальчика. 


Вечером 16 августа 9-летний житель города Мыски Павел Гаврилов ушёл со двора возле своего дома, расположенного на улице Красноярской.


Выезд новосибирцев запланирован на утро. «В Кемерово есть отделение нашего поискового отряда, просто там мало человек, и мы вызвались помочь. 


Сегодня всю ночь мне звонят горожане, пока записалось 6 человек. В 6 утра мы определимся с машинами и временем выезда. Есть подозрение, что нам придётся прочёсывать лес», 


— рассказала координатор поискового отряда Наталья. 


Как написано в ориентировке, во время исчезновения школьник был без обуви, на нём были синяя водолазка и короткие шорты. Волонтёры отметили, что мальчик выглядит младше своих лет. 

Похожая ситуация в Новосибирске произошла на этой неделе — 12-летний подросток Даниил Евсейкин ушёл гулять с друзьями и пять дней не появлялся дома. Волонтёры обнаружили ребенка в ТЦ «МЕГА». 

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Шевлягина 
Фото предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт»

Прочтений: 154
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено