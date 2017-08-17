Новосибирцы выложили в Сеть фото в память о погибшей актрисе Вере Глаголевой

Вера Глаголева на вручении награды «Народный артист Российской Федерации»
Вера Глаголева на вручении награды «Народный артист Российской Федерации»

Новосибирские поклонники Веры Глаголевой в социальных сетях почтили память российской актрисы.


16 августа стало известно, что в Германии скончалась 61-летняя актриса Вера Глаголева, сообщает ТАСС. Глаголева лечилась в немецкой клинике, расположенной возле Баден-Бадена. 


«А помните фильм "Бедная Саша"? Пересматривала каждый день, на кассете пленка до дыр стиралась, рвалась, но как же я его любила!!! Просто шок.... очень-очень жаль, даже и не знала, что она болела», — написала сибирячка в соцсети Instagram.



Справка: Вера Глаголева – советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Получила звание заслуженной артистки России в 1995 году, шесть лет назад ей присудили звание «народная артистка России». Известна своими ролями в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша» и «Выйти замуж за капитана» (Википедия). 

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Мария Шевлягина 
Фото kremlin.ru (1), instagram.com/zelenaya_54rus (2), instagram.com/alenka.88 (3), vk.com/zelenaya2912 (4)

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