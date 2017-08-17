Спасатели на катере вывезли с острова травмированного дачника: их попросили врачи

Спасатели перевезли на берег с острова Кудряш травмированного  мужчину
Спасатели перевезли на берег с острова Кудряш травмированного  мужчину

Вечером 16 августа 67-летний новосибирец получил серьёзные травмы на острове Кудряш — врачи «скорой помощи» вызвали спасателей, чтобы переправить пострадавшего через Обь в Новосибирск. 


Инцидент произошел в 16:30 в дачном посёлке «Волна», который расположен на острове Кудряш. Как сообщают спасатели МАСС, 67-летний мужчина упал с крыши дачного дома во время ремонта. 


Очевидцы происшествия вызвали «скорую помощь», которая не смогла добраться до раненого мужчины. Чтобы переправить новосибирца на берег, врачи «скорой» вызвали спасателей. 


Врачи «скорой помощи» приехали за травмированным мужчиной на реанимобиле 
Врачи «скорой помощи» приехали за травмированным мужчиной на реанимобиле 


Спасатели МАСС на катере доставили мужчину на левый берег Новосибирска, где его уже ожидал реанимобиль. 


Похожая ситуация уже случалась в июне прошлого года — тогда спасатели на катере доставили на остров Кудряш врача для пожилой женщины, у которой случился на даче инфаркт. 

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Мария Шевлягина 
Фото спасателей МАСС

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