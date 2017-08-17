Установлена личность мужчины, устроившего дебош на борту самолёта «Новосибирск – Москва»

Полицейские ведут буйного пассажира в участок
Полицейские ведут буйного пассажира в участок

Пермские полицейские установили личность мужчины, который буйствовал на борту самолёта, — им оказался 43-летний житель Алтайского края.  


Как ранее сообщал НГС, 16 августа самолёт S7 Airlines рейса 182 «Новосибирск – Москва» совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми — один из пассажиров устроил дебош и отказывался подчиняться бортпроводникам.


«Он пытался во время взлёта отстегнуться, задевал пассажиров. Он был сильно пьян, и, по-моему, вообще не соображал, где он находится»,


— рассказала рассказала НГС.НОВОСТИ пассажирка самолета до Москвы Мария.


По данным транспортной полиции Уральского федерального округа, во время полёта мужчина оскорблял и избивал других пассажиров. В это время на борту находилось 159 пассажиров и 5 членов экипажа. Из-за вынужденной посадки в Перми самолет прибыл позже в Москву на 1 час 45 минут. 


Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Редакции НГС.НОВОСТИ удалось получить от сотрудников полиции видео, на котором полицейские доставляют дебошира в отделение. 


Пермские  полицейские ведут авиадебошира в участок



Похожий случай произошёл в Новосибирске в начале июня, но тогда нетрезвого пассажира в самолёт не пустили. Новосибирец Антон Заблотский устроил дебош в аэропорту Толмачёво перед вылетом в Турцию — после штрафа в 150 тысяч рублей он рассказал, как скандал изменил его жизнь

Мария Шевлягина 
Скриншот и видео предоставлено пресс-службой управления на транспорте МВД России по УФО

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