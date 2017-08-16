Пропавший пару дней назад рабочий найден мертвым под Новосибирском

Погибший Дмитрий Зубов

16 августа волонтёры нашли 42-летнего строителя Дмитрия Зубова — его тело было найдено на территории Новосибирской области.







Как предположили волонтёры новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», смерть мужчины не несёт криминального характера. «Его нашли под Новосибирском, если мне не изменяет память, под Бердском. Мужчина был рабочим, занимался установкой пластиковых окон», — рассказал начальник поискового отряда Николай Шишкин.







В последний раз Зубова видели 11 августа — он находился на улице Гоголя. После этого мужчина исчез, его родственники обратились в полицию.







Две недели назад пропал другой новосибирец, 22-летний Александр Кичайкин. Молодой мужчина 31 июля вышел из дома подруги, расположенного на улице Курчатова, и бесследно исчез.

