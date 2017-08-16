Пропавший пару дней назад рабочий найден мертвым под Новосибирском

Погибший Дмитрий Зубов
Погибший Дмитрий Зубов

16 августа волонтёры нашли 42-летнего строителя Дмитрия Зубова — его тело было найдено на территории Новосибирской области.


Как предположили волонтёры новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», смерть мужчины не несёт криминального характера. «Его нашли под Новосибирском, если мне не изменяет память, под Бердском. Мужчина был рабочим, занимался установкой пластиковых окон», — рассказал начальник поискового отряда Николай Шишкин.


В последний раз Зубова видели 11 августа — он находился на улице Гоголя. После этого мужчина исчез, его родственники обратились в полицию. 


Две недели назад пропал другой новосибирец, 22-летний Александр Кичайкин. Молодой мужчина 31 июля вышел из дома подруги, расположенного на улице Курчатова, и бесследно исчез.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Шевлягина 
Фото предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт»

Прочтений: 3581
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено