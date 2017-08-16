«Он не соображал, где находится»: самолёт из Новосибирска сел в Перми из-за пьяного дебошира

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Рейс из Новосибирска сел в Перми из-за дебошира на борту

Самолёт S7 Airlines рейса 182 «Новосибирск–Москва» совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми — на борту был буйный пассажир.





Об инциденте корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил читатель Иван, чья коллега летела этим рейсом.





«Коллега позвонила в офис. Она сидела на 35-м ряду, летела этим рейсом и нам из Перми передала привет. Мы тут заинтригованы», — рассказал Иван.





Слова Ивана о посадке рейса в пермском аэропорту Большое Савино подтверждаются данными Flightradar24.com. Самолёт вылетел из Новосибирска в 16:07, но, не долетев до Москвы, совершил посадку в Перми. Затем рейс продолжил путь в столичный Домодедово.







«Рейс действительно приземлился в Перми, правоохранительные органы сняли с борта пассажира. Предварительно он был в состоянии опьянения выражался нецензурной бранью», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в транспортной полиции по Уральскому федеральному округу.





Похожий случай произошёл в Новосибирске в начале июня, но тогда нетрезвого пассажира в самолёт не пустили. Новосибирец Антон Заблотский устроил дебош в аэропорту Толмачёво перед вылетом в Турцию — после штрафа в 150 тысяч рублей он рассказал, как скандал изменил его жизнь.





22:24

Как рассказала НГС.НОВОСТИ пассажирка самолета, из-за вынужденной посадки в Перми самолет прибыл позже в Москву на 1 час 45 минут. «Я не знаю, что конкретно не понравилось этому мужчине, — по-моему, ему не нравилось абсолютно всё. Он пытался во время взлёта отстегнуться, потом задевал пассажиров. Мужчине на вид 35-40 лет, достаточно молодой, высокий, крепкого телосложения. Он был сильно пьян, и, по-моему, вообще не соображал, где он находится», — рассказала жительница Москвы Мария.





По её словам, бортпроводники долго пытались успокоить мужчину, затем капитан воздушного судна сделал ему предупреждение по громкой связи.





«В конце концов его уволокли в салон бизнес-класса. Пассажиров оттуда попросили пересесть в эконом. Его ремнями привязали к креслу, но это не помогло — он пару раз постарался выбежать оттуда, поэтому бортпроводники попросили пересесть пассажиров на задние кресла»,





— добавила Мария.