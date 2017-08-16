19-летний студент на мотоцикле залетел под «Камри» на Красном проспекте

Обломки мотоцикла на месте аварии

Байкер на мотоцикле «Хонда» врезался в «Тойоту Камри» недалеко от перекрёстка Красного проспекта и Колыванской — с тяжёлыми травмами 19-летний студент доставлен в больницу.







Авария произошла 16 августа около 18:30.





«Водитель "Камри" выезжал со дворов по Колыванской, пошёл наперерез потоку. И мотоциклист не успел притормозить и вылетел прямо на проезжую часть», — рассказал НГС.НОВОСТИ байкер Юрий Джин, который оказался на месте ДТП одним из первых.





В аварии пострадал студент НГТУ Валентин С., в мотосообществе, по словам Юрия Джина, его хорошо знают — он ездит на мотоцикле уже больше трёх лет. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.





Место ДТП отмечено знаком аварийной остановки

«В ДТП, я уверен, признают, что виноват автомобилист. Тут без вариантов», — подчёркивает очевидец.





У иномарки отвалился бампер





Это не первая авария с участием мотоциклиста, случившаяся сегодня. Так, днём 16 августа в Советском районе столкнулись мотоцикл и УАЗ ветеринарной службы — мотоциклист погиб на месте.