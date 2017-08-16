Авария с автобусом и троллейбусом парализовала движение на площади Кирова
Вечером 16 августа на площади Кирова в Кировском районе произошло ДТП с участием троллейбуса и автобуса.
На кольце образовалась длинная пробка в сторону улицы Петухова, машины едут со скоростью не больше 5 км/ч.
Очевидец ДТП Иван рассказал НГС.НОВОСТИ, что в аварии виновата легковая машина, которая скрылась с места аварии. «Машина ехала с улицы Петухова, то есть по главной, подрезала автобус. Водитель автобуса, уходя от столкновения, ударился в столб. А другой автобус намотал оборванные трамвайные провода на колесо», — рассказал очевидец.
Буквально несколько дней назад жители левобережья были вынуждены добираться до дома через серьёзную пробку на площади Маркса. Левый берег стоял из-за дорожных работ, машины ехали плотным потоком со скоростью 3–5 км/ч.
В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Алёна Истомина
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)