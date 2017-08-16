Авария с автобусом и троллейбусом парализовала движение на площади Кирова

Машины едут со скоростью не больше 5 км/ч
Машины едут со скоростью не больше 5 км/ч

Вечером 16 августа на площади Кирова в Кировском районе произошло ДТП с участием троллейбуса и автобуса.


На кольце образовалась длинная пробка в сторону улицы Петухова, машины едут со скоростью не больше 5 км/ч.


Очевидец ДТП Иван рассказал НГС.НОВОСТИ, что в аварии виновата легковая машина, которая скрылась с места аварии. «Машина ехала с улицы Петухова, то есть по главной, подрезала автобус. Водитель автобуса, уходя от столкновения, ударился в столб. А другой автобус намотал оборванные трамвайные провода на колесо», — рассказал очевидец.


Пробка растянулась по улице Петухова
Пробка растянулась по улице Петухова


Буквально несколько дней назад жители левобережья были вынуждены добираться до дома через серьёзную пробку на площади Маркса. Левый берег стоял из-за дорожных работ, машины ехали плотным потоком со скоростью 3–5 км/ч.

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Алёна Истомина
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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