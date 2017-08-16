Потому что надо: в метро нашли веские причины повысить стоимость проезда

В новосибирском метро объяснили необходимость повышения тарифа

Руководство новосибирского метро раскрыло траты предприятия и заявило, что при нынешнем тарифе 20 рублей за поездку подземке не хватает денег на безопасность и новые вагоны.





«За последние два-три года появились новые требования по обеспечению безопасности на транспорте», — пояснил начальник службы безопасности новосибирского метрополитена Вячеслав Головин. Общие траты на это в ближайшие два года он оценил в 350–400 млн рублей. В эту сумму входят «оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры», аттестация и подготовка сотрудников. Кроме того, 5 млн рублей нужно на новые металлодетекторы, а до конца следующего года надо заменить 18 установок для досмотра стоимостью 2,5 млн каждая.





Головин отметил, что сейчас лишь один состав оборудован системой видеонаблюдения. Чтобы оборудовать все поезда, нужно 16 млн рублей. «Защита от терроризма требует сформировать подразделение транспортной безопасности, в составе которого должна быть группа быстрого реагирования. Тоже дополнительные вложения», — пояснил Вячеслав Головин.







Главный инженер метрополитена Алексей Николаев напомнил, что новосибирский метрополитен самостоятельно ремонтирует старые вагоны — это продлевает срок их службы на 15 лет. Из 56 самых старых вагонов 1985 года выпуска сейчас отремонтировано только 24. Остальные обновят к 2022 году, в ремонт каждого вагона надо вложить 10–13 млн рублей.





«Первый состав мы отремонтировали в 2013 году. Несложно посчитать, что в 2028 году мы этот первый состав должны будем, грубо говоря, вывести из эксплуатации, — отметил исполняющий обязанности начальника метрополитена Владимир Псеровский. — Сегодня нужно задуматься о приобретении новых составов. Чтобы метро могло улучшить условия — это включение пятого вагона в составы, что даст возможность более комфортного проезда пассажирам. Ну, и безопасную эксплуатацию этих вагонов».







По словам Псеровского, 80 % кабельных сетей, которые он назвал «кровеносными жилами метрополитена», тоже изношены — нужны деньги и на их замену. Также необходимо обновить радиосвязь — с аналоговой на цифровую.





«Не нужно забывать о том, что себестоимость проезда у нас сегодня превысила тариф. Поэтому, конечно, неизбежно, необходимо, чтобы тариф в метрополитене и, я думаю, в других транспортных предприятиях уже был выше и обеспечивал безопасную нормальную работу», — отметил Псеровский.







Владимир Псеровский отказался назвать желаемую стоимость проезда на метро. Но на днях это уже сделал его руководитель Аркадий Чмыхайло. Он подсчитал, что тариф в метро необходимо повысить с 20 минимум до 23 рублей. На прошлой неделе с ним согласился мэр Анатолий Локоть — он признал, что себестоимость проезда на всех видах общественного транспорта значительно выше тарифов, поэтому «разницу нужно чем-то восполнять».