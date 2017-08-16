Затулинка рыдает: на Петухова сносят легендарную остановку с козырьком

Местные жители до сих пор называют остановку «ВИНАП» — по имени закрытого в 2000-х годах ликёро-водочного завода

На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска начали сносить павильон остановки общественного транспорта — он простоял несколько десятилетий.





Фотографией с места событий поделился житель Кировского района Илья Литвинов.





«Остановка закрыта, пассажиров не пускают. Крышу разбирают», — рассказал НГС.НОВОСТИ Литвинов. По его словам, разбирать павильон начали на этой неделе, а саму остановку перенесли.





«Это памятник, с одной стороны. Новая остановка без лавочек. Таких мало осталось мест в Новосибирске. В основном народ не называл её "Петухова", называют ее "ВИНАП"», — добавил Иван Литвинов. По его словам, павильон с огромным козырьком появился на Затулинском жилмассиве в начале 1970-х годов.





У остановки разбирают крышу и убрали киоск рядом с ней





Новость о сносе остановки обсуждают в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте». Жители жилмассива делятся воспоминаниями, связанными с ней, — кто-то забирался на неё, чтобы смотреть на фейерверки, другие говорят, что в павильоне можно было «спрятаться от артобстрела».













Минувшей зимой старые остановки с мозаичным узором снесли в Краснообске — вместо них поставили павильоны с банкоматами.