Затулинка рыдает: на Петухова сносят легендарную остановку с козырьком

Местные жители до сих пор называют остановку «ВИНАП» — по имени закрытого в 2000-х годах ликёро-водочного завода
Местные жители до сих пор называют остановку «ВИНАП» — по имени закрытого в 2000-х годах ликёро-водочного завода

На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска начали сносить павильон остановки общественного транспорта — он простоял несколько десятилетий. 


Фотографией с места событий поделился житель Кировского района Илья Литвинов. 


«Остановка закрыта, пассажиров не пускают. Крышу разбирают», — рассказал НГС.НОВОСТИ Литвинов. По его словам, разбирать павильон начали на этой неделе, а саму остановку перенесли. 


«Это памятник, с одной стороны. Новая остановка без лавочек. Таких мало осталось мест в Новосибирске. В основном народ не называл её "Петухова", называют ее "ВИНАП"», — добавил Иван Литвинов. По его словам, павильон с огромным козырьком появился на Затулинском жилмассиве в начале 1970-х годов. 


У остановки разбирают крышу и убрали киоск рядом с ней
У остановки разбирают крышу и убрали киоск рядом с ней


Новость о сносе остановки обсуждают в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте». Жители жилмассива делятся воспоминаниями, связанными с ней, — кто-то забирался на неё, чтобы смотреть на фейерверки, другие говорят, что в павильоне можно было «спрятаться от артобстрела».


Затулинка рыдает: на Петухова сносят легендарную остановку с козырьком


Затулинка рыдает: на Петухова сносят легендарную остановку с козырьком


Минувшей зимой старые остановки с мозаичным узором снесли в Краснообске — вместо них поставили павильоны с банкоматами

Михаил Руднев
Скриншот yandex.ru/maps (1), фото предоставлено Ильёй Литвиновым (2), скриншоты паблика «Типичная Затулинка» vk.com (3–4)

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