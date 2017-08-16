«Пришлось взламывать замок»: чиновники проникли в старую башню и решили сделать в ней музей

Водонапорная башня на станции Новосибирск-Южный. Фото предоставлено Анной Терешковой

Мэрия решила отремонтировать здание водонапорной башни на железнодорожной станции Новосибирск-Южный — в нём сделают музей.





«Это памятник архитектуры. Ориентировочно она построена в 1904–1905 годах, но никаких документов на неё нет, так что она может оказаться даже старше. Не исключено, что это вообще самое старое кирпичное сооружение города, потому что именно от неё питались все инженерные сооружения в этом районе», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.





По её словам, в мэрии не смогли найти никаких данных о владельце башни. «У нас не было ключа, так что пришлось взломать замок. Внутри запустение: какие-то старые телефоны, вещи. Такое впечатление, что башню использовали как склад», — поделилась первыми впечатлениями от посещения старинного здания Анна Терешкова.







Сейчас чиновникам мэрии предстоит принять это здание на баланс — после этого начнутся реставрационные работы. Примерных сроков работ Терешкова не назвала.







В Новосибирске сохранились ещё 7 старых водонапорных башен, которые также признаны памятниками архитектуры. Часть из них находится в ведении РЖД, часть — «Горводоканала».