Скоро отключат: красивое видео городских фонтанов от НГС

Отключат фонтаны через месяц — 15 сентября

НГС.НОВОСТИ сняли красивое видео работы самых больших городских фонтанов Новосибирска — смотрите его и идите гулять, пока лето ещё не закончилось.





Несколько дней наш видеооператор Густаво Зырянов гулял по городу, снимал фонтаны и отдыхающих рядом с ними новосибирцев. Корреспондент побывал в Первомайском и Нарымском скверах, Берёзовой роще, на площадях Пименова и Гарина-Михайловского.





На видео попали даже фонтаны с пеной: два дня назад хулиганы вылили моющее средство в несколько чаш.





Наслаждаться прогулками возле фонтанов можно ещё целый месяц: отключить их планируют 15 сентября. «Только, наверное, фонтан на Оби будет отключён раньше, примерно 1 сентября, потому что сейчас на набережной никого нет и идут активные строительные работы», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.









