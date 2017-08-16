Мэрия продала бывшее ПАТП на Бердском шоссе за 90 миллионов

Раньше здесь работал автобусный парк, а теперь будут производственные площадки

Мэрия Новосибирска нашла покупателя площадки за ТЦ «Гигант» на Бердском шоссе — директор предприятия «Катализатор» Виталий Хан приобрёл её вместе со зданиями за 93 млн рублей.





В аукционе 15 августа участвовали четыре претендента на площадку на улице Тихой, 3: Роман Васенёв, Виталий Хан, Людмила Франчук и компания «Активный отдых», сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска. Торги проходили в шестой раз — на предыдущих аукционах не было ни одного претендента.







Раньше на этом участке располагался автобусный парк ПАТП-3. Сейчас, по данным справочника 2ГИС, там находятся отдел технадзора областного управления МВД, автомойка и хозяйственные корпуса.





На земельном участке за 59,1 млн рублей стоят 9 зданий общей стоимостью 32 млн рублей, оценили в мэрии.







На аукционе был сделан один шаг в 1,6 млн рублей — цена недвижимости составила почти 33,7 млн рублей. Покупателем стал Виталий Хан.





Хан — директор предприятия «Катализатор», которое находится по соседству с купленной площадкой по адресу улица Тихая, 1. «Конечно, это связано с катализаторным бизнесом. Собираюсь эксплуатировать этот участок как производственную площадку», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Виталий Хан. Он отметил, что подробнее о планах сможет сказать не раньше, чем через год.





Ранее Хан был известен как совладелец ликёроводочного завода «Каолви» и компании «Страховое дело Сибири». В химическую промышленность бизнесмен пришёл более 10 лет назад.