Дым Отечества: в краеведческом открылась выставка о Бородинской битве

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Игры со временем» — арт-проект фотографа Андрея Гордасевича посвящён реконструкции сражений времён наполеоновских войн. 


Автор арт-проекта — известный фотограф Андрей Гордасевич
Автор арт-проекта — известный фотограф Андрей Гордасевич


«С одной стороны, мы видим реконструкцию. С другой, мы стараемся понять, как всё это происходило в те времена. Мне понравился другой подход, можно искать не отдельный кадр, а пытатся создать историю», — рассказал НГС.НОВОСТИ куратор выставки, член Союза художников России Василий Василец.


Выставка открылась на Красном проспекте, 23
Выставка открылась на Красном проспекте, 23


В этом году выставка уже проходила в одном из крупнейших в России музеев фотографии — московском «Мультимедиа Арт Музее». Экспозиция включает фотографии, зарисовки, заметки и видеоролики, снятые Андреем Гордасевичем на реконструкциях наполеоновских войн. Автор наблюдал за воссозданием Бородинского сражения и других битв наполеоновских войн и передал быт той эпохи.


Выставку Андрея Гордасевича уже показывали в московском «Мультимедиа Арт Музее»
Выставку Андрея Гордасевича уже показывали в московском «Мультимедиа Арт Музее»


«Зритель, когда приходит на эту выставку, понимает, что можно работать с обычными событиями совершенно по-другому. Можно попытаться создать историю, можно её реконструировать», — делится куратор выставки. 


Выставка охватывает не только военные сражения, но и детали быта реконструкторов
Выставка охватывает не только военные сражения, но и детали быта реконструкторов


Выставка «Игры со временем» будет работать на Красном проспекте, 23 до 10 сентября.


Накануне в новосибирском парке «Городское начало» открылась ещё одна необычная выставка — на ней представлены снимки детей с синдромом Дауна.

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Лида Лобынцева
Фото предоставлены Андреем Гордасевичем

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