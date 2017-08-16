Дым Отечества: в краеведческом открылась выставка о Бородинской битве
В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Игры со временем» — арт-проект фотографа Андрея Гордасевича посвящён реконструкции сражений времён наполеоновских войн.
«С одной стороны, мы видим реконструкцию. С другой, мы стараемся понять, как всё это происходило в те времена. Мне понравился другой подход, можно искать не отдельный кадр, а пытатся создать историю», — рассказал НГС.НОВОСТИ куратор выставки, член Союза художников России Василий Василец.
В этом году выставка уже проходила в одном из крупнейших в России музеев фотографии — московском «Мультимедиа Арт Музее». Экспозиция включает фотографии, зарисовки, заметки и видеоролики, снятые Андреем Гордасевичем на реконструкциях наполеоновских войн. Автор наблюдал за воссозданием Бородинского сражения и других битв наполеоновских войн и передал быт той эпохи.
«Зритель, когда приходит на эту выставку, понимает, что можно работать с обычными событиями совершенно по-другому. Можно попытаться создать историю, можно её реконструировать», — делится куратор выставки.
Выставка «Игры со временем» будет работать на Красном проспекте, 23 до 10 сентября.
Накануне в новосибирском парке «Городское начало» открылась ещё одна необычная выставка — на ней представлены снимки детей с синдромом Дауна.
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Лида Лобынцева
Фото предоставлены Андреем Гордасевичем