Шесть новосибирцев устроили на крыльце оперного пикет за бесплатный воздух

Активисты требуют перенести стройку парка развлечений из Заельцовского бора в другое место
Активисты требуют перенести стройку парка развлечений из Заельцовского бора в другое место

Днём 16 августа у оперного театра в Новосибирске прошёл пикет против строек в Заельцовском бору.


«Там стоят сосны, которое ещё в советское время были, они никому там не мешали, — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель инициативной группы «Сохраним Заельцовский бор» Юрий Зимин. — Пришёл 2017 год — "Всё, давайте рубить!". У нас земли много, вокруг Новосибирска можно ещё пять новосибирсков построить. Нет, надо обязательно что-то срубить и что-то построить. Мы, жители Новосибирска, не против этих проектов. Мы понимаем, что надо развивать зоны выходного дня, зоны отдыха. Мы не против, но место-то выбрано неудачное. Делайте это в другом месте — до Пашино или в сторону Академгородка».


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пикет вышло всего шесть человек. Они выставили баннер с надписью: «Отстоим наше право на бесплатный свежий воздух!». Пикет согласовали с властями — за собравшимися наблюдали полицейские.


Организаторы раздают прохожим листовки с призывом запретить какие-либо стройки в Заельцовском бору и дендропарке. Особенно возмутила активистов идея строительства парка развлечений «Заповедный лес» на территории Заельцовского парка, которую презентовали год назад. «Соседство с природой — приятный бонус к роскошным апартаментам. А для простых смертных прогулки по "Заповедному лесу" будут не по карману», — говорится в листовке.


Организаторы показывают, что стройка парка развлечений растянется вдоль улицы Жуковского
Организаторы показывают, что стройка парка развлечений растянется вдоль улицы Жуковского


В Новосибирске митинги за сохранение в городе зелёных зон проводят регулярно, причём не только в Заельцовском бору, но и Бугринской роще, Академгородке, на улице Богдана Хмельницкого и в других районах. Один из последних прошёл в декабре в Первомайском сквере — тогда в лозунгах собравшиеся пожаловались на вырубку лесов президенту Владимиру Путину.

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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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