Засадят туями: в сквере у долгостроя на площади Маркса появятся южные деревья

До конца сентября в сквере появятся красивые кустарники

Власти объявили закупку для дальнейшего озеленения сквера на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска — до конца сентября здесь посеют газон и высадят туи, ели, спиреи, можжевельник и другие кустарники и растения.







«Этот сквер — моя мечта. У меня есть профессиональный проект, по нему и работаем. Хочу сделать сквер года, может, за три, как будет финансирование. Сумма немаленькая — 20 миллионов рублей. Будут деньги — закончим раньше. Здесь будут фонтаны, роликовые, велосипедные дорожки, антивандальные лавочки. Мы не просто оберегаем этот участок от торговли, мы строим его», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ первый замглавы администрации Ленинского района Александр Гриб.





По проекту в сквере будет фонтан, множество растений и велосипедные дорожки





Информация о закупке зелени для нового сквера размещена на сайте zakupki.gov.ru 15 июля. Муниципальное казённое учреждение «Ленинское» будет принимать заявки на участие в аукционе до 23 августа. Поставщика назовут 28 августа. На высадку растений и газона из бюджета города выделят 522 тысячи рублей.







В сквере появится 10-метровая живая изгородь из кустарника Спирея Вангутта, ландшафтная композиция с туями, елями, хостой, можжевельником, спиреей и чубушником. Кроме того, на площади в 2000 квадратных метров посеют газон, следует из документации.





«Работы будут вестись две-три недели — до конца сентября. Жители домов на проспекте Маркса и улице Ватутина уже пообещали, что придут на субботник [перед посадкой]», — пояснил Александр Гриб.





Городские власти занялись площадкой перед недостроенной гостиницей «Турист» в конце прошлого года. В декабре рабочие разобрали забор, окружавший здание. В феврале Анатолий Локоть рассказывал, что на этом месте появится зелёная зона. «Потому что освобождать, чтобы потом опять кому-то в аренду отдать — это полная бессмыслица», — сказал мэр. Уже в июне на месте забора высадили пихты.





Дальнейшее благоустройство сквера потребует существенных вложений, поэтому администрация района хотела бы войти в федеральную программу «Формирование современной городской среды».