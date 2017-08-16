Мэрия вернула воду в дома на Сухарной — жильцы этого не заметили

Около четырёх тысяч человек жили без горячей воды с 10 июля
Около четырёх тысяч человек жили без горячей воды с 10 июля

Мэрия отчиталась о возвращении горячей воды в многоэтажки Заельцовского района — в ТСЖ одного из домов на улице Сухарной говорят, что воду ещё не дали.


«Газовая котельная новосибирского мясокомбината приступила к работе сегодня, 16 августа, утром. В дома по улицам Сухарной, Холодильной, Дуси Ковальчук, Стасова и Тимирязева и в учреждения социальной инфраструктуры горячую воду уже начинают подавать», — сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


В ТСЖ «Сухарная 101» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что пока кипяток в кранах не появился. «В соседний дом дали телефонограмму, что включат воду после четырёх часов. Ждём», — сказали в ТСЖ.


Жителям пяти улиц в Заельцовском районе приходилось греть воду кипятильником больше месяца — с 10 июля. Причиной отключений стали ремонтные работы на котельной мясокомбината и 5-миллионные долги котельной за газ, сообщили в мэрии. 


При этом директор мясоконсервного комбината Анатолий Степанов ранее отрицал эту информацию. Он утверждал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что у предприятия нет задолженности перед поставщиком газа, а отключения связаны именно с ремонтными работами. 


В мэрии признали, что горячую воду нельзя отключать дольше, чем на 14 дней в год. Поэтому власти направили обращения о нарушении закона в антимонопольную службу, в прокуратуру и в «СИБЭКО».


В зоне работы котельной живут около 3–4 тысяч человек — там находятся около 15 многоэтажных домов, роддом, детский сад и школа.


Сейчас в Новосибирске остаются без кипятка и жители четырёх домов по Октябрьской. Из-за аварии на теплосетях воды здесь нет с конца июля.

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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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