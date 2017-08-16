Мотоциклист разбился насмерть в аварии с УАЗом в Академгородке

Мотоцикл врезался в УАЗ

Днём 16 августа в Советском районе столкнулись мотоцикл и УАЗ ветеринарной службы — мотоциклист погиб на месте.





Авария произошла в 12:15 на перекрёстке улицы Героев Труда и бульвара Молодёжи.







«Участники аварии двигались по Героев Труда навстречу друг другу: УАЗ ехал со стороны улицы Иванова, мотоцикл — со стороны проспекта Строителей. На перекрёстке с бульваром Молодежи УАЗ поворачивал налево и не пропустила мотоцикл — водитель пояснил, что не заметил его», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Мотоциклист скончался на месте





По их данным, мотоцикл влетел в левый бок УАЗа. Мотоциклист был в шлеме, но после аварии скончался.







Напомним, что одна из самых страшных аварий с участием мотоциклиста случилась в начале июля на улице Петухова. Тогда мотоцикл на скорости врезался в бок встречного Nissan Teana, который поворачивал налево. Водитель мотоцикла также погиб.