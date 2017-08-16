Мотоциклист разбился насмерть в аварии с УАЗом в Академгородке

Мотоцикл врезался в УАЗ
Мотоцикл врезался в УАЗ

Днём 16 августа в Советском районе столкнулись мотоцикл и УАЗ ветеринарной службы — мотоциклист погиб на месте.


Авария произошла в 12:15 на перекрёстке улицы Героев Труда и бульвара Молодёжи.


«Участники аварии двигались по Героев Труда навстречу друг другу: УАЗ ехал со стороны улицы Иванова, мотоцикл — со стороны проспекта Строителей. На перекрёстке с бульваром Молодежи УАЗ поворачивал налево и не пропустила мотоцикл — водитель пояснил, что не заметил его», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Мотоциклист скончался на месте
Мотоциклист скончался на месте


По их данным, мотоцикл влетел в левый бок УАЗа. Мотоциклист был в шлеме, но после аварии скончался.


Напомним, что одна из самых страшных аварий с участием мотоциклиста случилась в начале июля на улице Петухова. Тогда мотоцикл на скорости врезался в бок встречного Nissan Teana, который поворачивал налево. Водитель мотоцикла также погиб.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 2326
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено