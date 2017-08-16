Бывшему заместителю Городецкого поручили стройку четвёртого моста

ГКУ «Мост» снесёт дома в зоне строительства и проследит за подрядчиками

Бывший вице-мэр Новосибирска Валерий Жарков стал руководителем госучреждения, отвечающего за строительство четвёртого моста через Обь.





По данным «СПАРК», 11 августа Жарков назначен начальником государственного казённого учреждения Новосибирской области «Мост».





В пресс-службе губернатора и правительства области назначение комментировать не стали и предложили задать вопрос самому Жаркову — завтра он расскажет о транспортной схеме четвёртого мостового перехода. В анонсе события правительство называет Жаркова начальником ГКУ «Мост».





Распоряжение о создании ГКУ «Мост» губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал в конце июня. Учреждение должно «обеспечить подготовку территории, необходимой для строительства мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской, осуществлять контроль за строительством и дальнейшей эксплуатацией объекта», сказано в документе.





В этом году «Мост» наймёт 18 сотрудников, а в 2018 году его штат вырастет до 33 человек.





Валерий Жарков работал в системе городской власти с конца 1980-х годов. В 2005 году он стал начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии. В 2012–2014 годах был главой департамента транспорта мэрии Новосибирска и вице-мэром в администрации Владимира Городецкого. Чиновник оставил службу в сентябре 2015 года, заняв должность директора по строительству в одной из структур группы компаний «Перлит» предпринимателя Коли Кулиджаняна.





В начале августа в правительстве области представили проект четвёртого моста через Обь. В зоне строительства моста и эстакады под снос попадает 81 здание.





Проект развязки на площадях Энергетиков и Труда в Ленинском районе





Платный мост пойдёт от улицы Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское начало» на левый берег Оби. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска — там будет двухуровневая развязка. Общая длина трассы составит 5,1 км, в том числе самого моста — 1,5 км.