Гигант на Оби: колесо обозрения на Михайловской набережной станет в два раза больше

Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения с набережной уберут
Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения с набережной уберут

Колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска заменят на новое — его диаметр составит 65 метров.


«Мы ближе к Большевистской будем ставить колесо обозрения, и так как оно будет 65 метров, под него делается серьёзная основа. И рядом будет капитальный туалет», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.


Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут, подтвердил директор муниципального предприятия «ПКиО "Михайловская набережная"» Владимир Поляков.


Городские власти разрешили построить на набережной здание для аттракционов и общественный туалет. «Дальше будем проводить конкурсные процедуры для поиска инвесторов. Конкурс объявлять будем после ноября», — добавил Поляков.


Во время первого этапа благоустройства посадят деревья, газоны и поставят новые лавочки
Во время первого этапа благоустройства посадят деревья, газоны и поставят новые лавочки


Поляков сообщил, что ещё один общественный туалет поставят на среднем променаде набережной, ближе к павильону «МАКС Моторс» и остановке «Гостиница "Обь"».


Павильоны и туалеты, которые поставят на набережной
Павильоны и туалеты, которые поставят на набережной


Дизайн-проект благоустройства разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». Ремонтирует набережную компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство. На работы выделено 120 млн рублей, закончить первый этап благоустройства подрядчик должен к 1 ноября. Аттракционы и туалеты станут следующим этапом реконструкции набережной.


В начале августа на нижнем променаде набережной уже убрали старый асфальт, фонари, скамейки и сцену — скоро тут начнут выкладывать плитку.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1, 2), скриншот дизайн-проекта благоустройства Михайловской набережной (3)

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