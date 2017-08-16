«Мицубиси» сбил 5-летнего мальчика во дворе дома в Калининском районе

«Мицубиси Мираж» на месте ДТП

Утром 16 августа в Калининском районе Новосибирска автомобиль «Мицубиси Мираж» сбил 5-летнего мальчика — ребёнок был доставлен в больницу.





Авария произошла в 8:25 во дворе дома на улице Менделеева. За рулём автомобиля была 30-летняя девушка.





«В пути следования у дома № 6 по Менделеева женщина совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. У ребёнка ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб поясничной области справа», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе отдела ГИБДД по Новосибирску.





Не так давно в Новосибирске произошло похожее ДТП с 5-летним мальчиком — ребёнок попал под колёса «Тойоты» на парковке торгового центра «Дружба». А несколько дней назад водитель Subaru сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе на Зорге — ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу.

