Новый перинатальный центр лишится сотни коек для рожениц
Минздрав Новосибирской области заявил о сокращении числа коек для беременных женщин в строящемся перинатальном центре — по планам властей, 213 кроватей хватит на 3–4 тысячи рожениц в год.
Решение сократить число коек с 305 до 213 приняли на совещании министерства и специалистов в области акушерства и гинекологии, рассказали НГС.НОВОСТИ сегодня в областном минздраве. Эти койки рассчитаны в год на 3–4 тысячи беременных женщин высокой группы риска.
«После внесения изменений в проект станут известны его новые финансовые параметры», — сообщили в минздраве.
Власти решили оптимизировать коечный фонд, чтобы снизить стоимость строительства перинатального центра без ущерба для работы акушерско-гинекологической службы. Новое техзадание отправлено в министерство строительства НСО.
Минздрав надеется включить строительство центра в федеральную инвестиционную программу на 2019–2021 годы.
Перинатальный центр у областной больницы планировалось сдать ещё в 2015 году, однако на его строительство у бюджета не хватило денег. Ранее власти сообщали, что к моменту остановки строительства вложили в центр около 1 млрд рублей, но для его завершения необходимо ещё около 3,5 млрд.
Губернатор НСО Владимир Городецкий уже просил президента о помощи в строительстве перинатального центра — главу региона поддержала вице-премьер Правительства России Ольга Голодец.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова