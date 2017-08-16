Новый перинатальный центр лишится сотни коек для рожениц

В новом перинатальном центре будут принимать роды у 3–4 тысяч женщин в год
В новом перинатальном центре будут принимать роды у 3–4 тысяч женщин в год

Минздрав Новосибирской области заявил о сокращении числа коек для беременных женщин в строящемся перинатальном центре — по планам властей, 213 кроватей хватит на 3–4 тысячи рожениц в год.


Решение сократить число коек с 305 до 213 приняли на совещании министерства и специалистов в области акушерства и гинекологии, рассказали НГС.НОВОСТИ сегодня в областном минздраве. Эти койки рассчитаны в год на 3–4 тысячи беременных женщин высокой группы риска.


«После внесения изменений в проект станут известны его новые финансовые параметры», — сообщили в минздраве. 


Власти решили оптимизировать коечный фонд, чтобы снизить стоимость строительства перинатального центра без ущерба для работы акушерско-гинекологической службы. Новое техзадание отправлено в министерство строительства НСО.


Минздрав надеется включить строительство центра в федеральную инвестиционную программу на 2019–2021 годы.


Перинатальный центр у областной больницы планировалось сдать ещё в 2015 году, однако на его строительство у бюджета не хватило денег. Ранее власти сообщали, что к моменту остановки строительства вложили в центр около 1 млрд рублей, но для его завершения необходимо ещё около 3,5 млрд.  


Губернатор НСО Владимир Городецкий уже просил президента о помощи в строительстве перинатального центра — главу региона поддержала вице-премьер Правительства России Ольга Голодец.

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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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