Столетний дом в центре Новосибирска выставили на продажу за 40 миллионов

Дом на улице Коммунистическая, 16 в Железнодорожном районе Новосибирска выставили на продажу — на его фасаде появился баннер с надписью «продам».


Баннер на фасаде появился около двух недель назад
Баннер на фасаде появился около двух недель назад


По указанному на баннере номеру корреспонденту НГС.НОВОСТИ ответил представитель собственника здания, представившийся Сергеем. Он рассказал, что 2-этажное здание площадью около 800 кв. м и прилегающий к нему участок в 21 сотку оценили в 40 млн рублей.


По его словам, решение о продаже приняли около 2 недель назад — до этого дом долгое время пытались сдать в аренду. «Здание в плачевном состоянии, мы его законсервировали, — отметил представитель собственника. — Покупатель берёт на себя обязательства по сохранению здания».


Историки говорят, что у дома уникальный декор, который позаимствовали с фасадов каменных домов
Историки говорят, что у дома уникальный декор, который позаимствовали с фасадов каменных домов


Многоквартирный дом был построен в купеческом квартале города в 1915 году. По словам историка, сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, у здания уникальная для города архитектура — деревянный модерн, другого такого дома в Новосибирске нет. Памятником архитектуры регионального значения здание признали в декабре 2000 года.


Витраж дома в стиле модерн
Витраж дома в стиле модерн


По информации представителя собственника, конкретное назначение за зданием не закреплено, главное условие управления охраны памятников — сохранение его внешнего вида.


Долгое время здесь находилось отделение милиции. «А в 30-е здание занимали дорожники: "Автодор", "Дортранс", управление дорог», — рассказал Голодяев. В частные руки дом продали около двух лет назад.


Ещё один вековой дом, хотя и не являющийся памятником архитектуры, мэрия продала в апреле — он был построен купцом Едельштейном.

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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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