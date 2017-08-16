Столетний дом в центре Новосибирска выставили на продажу за 40 миллионов

Дом на улице Коммунистическая, 16 в Железнодорожном районе Новосибирска выставили на продажу — на его фасаде появился баннер с надписью «продам».







Баннер на фасаде появился около двух недель назад





По указанному на баннере номеру корреспонденту НГС.НОВОСТИ ответил представитель собственника здания, представившийся Сергеем. Он рассказал, что 2-этажное здание площадью около 800 кв. м и прилегающий к нему участок в 21 сотку оценили в 40 млн рублей.







По его словам, решение о продаже приняли около 2 недель назад — до этого дом долгое время пытались сдать в аренду. «Здание в плачевном состоянии, мы его законсервировали, — отметил представитель собственника. — Покупатель берёт на себя обязательства по сохранению здания».







Историки говорят, что у дома уникальный декор, который позаимствовали с фасадов каменных домов





Многоквартирный дом был построен в купеческом квартале города в 1915 году. По словам историка, сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, у здания уникальная для города архитектура — деревянный модерн, другого такого дома в Новосибирске нет. Памятником архитектуры регионального значения здание признали в декабре 2000 года.







Витраж дома в стиле модерн





По информации представителя собственника, конкретное назначение за зданием не закреплено, главное условие управления охраны памятников — сохранение его внешнего вида.





Долгое время здесь находилось отделение милиции. «А в 30-е здание занимали дорожники: "Автодор", "Дортранс", управление дорог», — рассказал Голодяев. В частные руки дом продали около двух лет назад.







Ещё один вековой дом, хотя и не являющийся памятником архитектуры, мэрия продала в апреле — он был построен купцом Едельштейном.