Пенсионерка на «Ниссане» сбила пешехода на тёмной трассе под Новосибирском

В момент аварии на трассе не было освещения

Под Новосибирском пенсионерка за рулём «Ниссана» сбила насмерть парня, который шёл по проезжей части.







ДТП случилось вчера, 15 августа, в 22:10 в Новосибирском районе. 60-летняя женщина за рулём Nissan Wingroad ехала по дороге К12, которая ведёт из Новосибирска в Томск через Колывань. На 20-м километре трассы она сбила пешехода, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении. Молодой человек, которому был 21 год, скончался на месте.







«Я ехала со скоростью 75 километров в час. Неожиданно с правой обочины под углом в наш автомобиль резко из темноты выпал человек. Был сильный удар в лобовое стекло. До этого не видела этого пешехода ни на проезжей части, ни на обочине. Я остановилась, свернула на обочину и начала звонить в "скорую помощь", в полицию», — привели в отделе пропаганды областного ГИБДД объяснение пенсионерки.







Водитель иномарки была трезва, её стаж вождения — восемь лет, уточнили в областной Госавтоинспекции.







«Получается, пешеход шёл не совсем по обочине, а ближе к проезжей части в тёмное время суток. По факту этого ДТП будет проводиться доследственная проверка, в ходе который будут выяснены все обстоятельства аварии. Возможно, пешеход был в алкогольном опьянении, но пока рано говорить об этом», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель областного УГИБДД Константин Шкабарня.







В начале недели под Новосибирском произошло похожее ДТП. Водитель «Москвича» не заметил в темноте идущую по трассе в районе села Толмачёво компанию друзей и сбил одного из них. Пострадавшим оказался 16-летний подросток. Его увезли в больницу с тяжёлой травмой головы.